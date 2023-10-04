رسميا.. الصقور يعلن تعاقده مع مهاجم المنتخب الوطني

وجاء اتفاق القوة الجوية، مع أيمن حسين، بعد ساعات قليلة من فسخ عقده بالتراضي مع الرجاء البيضاوي المغربي.وذكر مصدر مقرب من نادي القوة الجوية: "اللاعب أيمن حسين، وقع إلكترونيًا مع إدارة القوة الجوية لتمثيل الصقور بالموسم الجديد".وأضاف المصدر: "ينتظر أن يصل حسين إلى بغداد قادمًا من الدار البيضاء في الساعات القليلة المقبلة، ليتم تقديمه رسميًا".وتابع: "تم توقيع العقد إلكترونيًا لوجود اللاعب العراقي في المغرب حتى الآن، علاوة على ضيق الوقت المتبقي على نهاية الميركاتو صباح غدٍ الخميس".وكانت إدارة الرجاء البيضاوي، قررت فسخ التعاقد مع أيمن حسين، بعد تجربة قصيرة لم يكتب لها النجاح في ظل مشاركته القليلة مع فريقه.وسبق أن لعب حسين مع القوة الجوية في موسم 2020-2021، وخاض عدة محطات احترافية مع الصفاقسي التونسي وأم صلال والمرخية القطريان، والجزيرة الإماراتي.