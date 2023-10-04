ليفاندوفسكي يحسم جدل الرحيل الى السعودية

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Morning Live
من
06:30 PM
الى
08:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تراجع أسعار خام برنت إلى 88 دولاراً
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-469708-638320345589292251.jpg
ليفاندوفسكي يحسم جدل الرحيل الى السعودية
رياضة
2023-10-04 | 12:36
المصدر:
السومرية نيوز
1,322 مشاهدة
يرفض روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، التفكير في الرحيل عن البارسا في الوقت الحالي.
وقال ليفاندوفسكي، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "في اللحظة الحالية لا أفكر في الانتقال إلى السعودية، بل أسعى للاستمتاع بكل دقيقة على أرض الملعب.. لأنني أعلم أن فترتي كلاعب لن تستمر إلى الأبد، وأنا سعيد جدا في برشلونة".
وتابع: "هاري كين واحد من أفضل المهاجمين في العالم، سيساعد بايرن ميونخ حتى في الأوقات الصعبة، وأرى أنه حل جيد للنادي".
وواصل: "يجب ألا تكون التوقعات مرتفعة جدا بشأن كين.. العام الأول لن يكون سهلا بالنسبة له، لأن التغيير كبير. إنه يحتاج للوقت كي يفهم بايرن ميونخ".
وفيما يتعلق بسجله التهديفي في الدوري الألماني البالغ 312 هدفا، فضل ليفاندوفسكي عدم الضغط على كين.
وختم: "لن يكون من العدل أن نطالب هاري بهذا الرقم.. إنه رقم قياسي. عليه أن يتكيف مع ثقافة جديدة ودوري مختلف ولغة مختلفة".
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
أبراج ٢٠٢٣
أبراج ٢٠٢٣
توقعات العام الجديد
تفقد برجك الآن
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
استخراج رجل وهو حي بعد 40 يومًا من دفنه.. تعرف على حقيقة الفيديو المتداول
محليات
18.37%
05:19 | 2023-10-03
استخراج رجل وهو حي بعد 40 يومًا من دفنه.. تعرف على حقيقة الفيديو المتداول
05:19 | 2023-10-03
بينها تحديد عطلة رسمية.. قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
سياسة
18.04%
12:47 | 2023-10-04
بينها تحديد عطلة رسمية.. قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
12:47 | 2023-10-04
ارتفاع أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
17.27%
03:35 | 2023-10-03
ارتفاع أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
03:35 | 2023-10-03
أسعار صرف الدولار في العراق
اقتصاد
16.57%
03:20 | 2023-10-04
أسعار صرف الدولار في العراق
03:20 | 2023-10-04
الجبوري: السوداني كان ضحية فيلم هندي بقضية عودة معدات مصفى بيجي
خاص السومرية
15.53%
16:31 | 2023-10-03
الجبوري: السوداني كان ضحية فيلم هندي بقضية عودة معدات مصفى بيجي
16:31 | 2023-10-03
تعرف على حقيقة قطع الانترنت عن العالم
دوليات
14.21%
13:26 | 2023-10-03
تعرف على حقيقة قطع الانترنت عن العالم
13:26 | 2023-10-03
المزيد
إستفتاء
هل سيُحاسب مسببي فاجعة الحمدانية بعد كشف نتائج التحقيق؟
نعم
نعم
استبعد ذلك
استبعد ذلك
محاسبتهم لا تمنع الكوارث الجديدة
محاسبتهم لا تمنع الكوارث الجديدة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
الفيديو
الديوانية..المساحات الخضراء تتحول الى ساحات ترابية
05:46 | 2023-10-04
البصرة.. اغلاق تسع قاعات للمناسبات مبنية من السندويج بنل
04:00 | 2023-10-04
بالفيديو.. هكذا احتفل البغداديون بالعيد الوطني
15:19 | 2023-10-03
مواطنون ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة باستعادة اراضيهم في ابو دشير
13:30 | 2023-10-03
استياء يولده عدم الالتزام بتوقيتات جلسات البرلمان وتغيب النواب
13:00 | 2023-10-03
في عامها الـ19.. السومرية تروي قصة نجاح
12:18 | 2023-10-03
العيد الوطني.. ذكرى اعلان العراق دولة مستقلة وانضمامه الى عصبة الامم المتحدة
09:03 | 2023-10-03
19 عاما في خدمة العراق.. السومرية تحتفل بعيد تأسيسها
08:28 | 2023-10-03
ارتفاع نسب الجرائم المجتمعية لاسباب متعددة ابرزها المخدرات
07:30 | 2023-10-03
المباني السكنية بحي الايمان تعاني من اهمال الجهات المعنية
06:46 | 2023-10-03
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.