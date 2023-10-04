كلوب يتقدم بطلب "شبه مستحيل" لرابطة الدوري الإنجليزي.. هل ستوافق؟

وأصدرت لجنة الحكام بالدوري الإنجليزي الممتاز، بيانا رسميا قدمت خلاله اعتذارا لفريق ليفربول، عقب مباراته أمام توتنهام (1-2) السبت الماضي، ضمن الجولة السابعة من منافسات "البريميرليغ"، وذلك بسبب قرار حكم الساحة بإلغاء هدف "صحيح" للكولومبي لويس دياز مهاجم ليفربول في مرمى توتنهام، بعد تشاوره مع حكم تقنية الفيديو "الفار".وأوضح التسجيل الصوتي لحديث دار بين حكم الفيديو وحكم الساحة قبل اتخاذهما قرار إلغاء هدف دياز في بداية المباراة، أن مساعد الإعادات الخاصة بتقنية الفيديو، قام بوضع الخطوط الصحيحة التي أظهرت بكل جلاء أن دياز لم يكن في موقف تسلل لحظة استلامه للكرة.وأظهر التسجيل أن "حكم الفيديو لم يكترث بملاحظات مساعد الإعادات لتقنية الفيديو، الذي أكد خلالها أن الحالة ليست تسللا وأن الهدف يجب أن يحتسب".وأكد كلوب في مؤتمر صحفي عشية مواجهة ليفربول وضيفه سانت جيلواز البلجيكي المقررة غدا الخميس في دور المجموعات للدوري الأوروبي، أن الحل الوحيد لتصحيح ما جرى أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز هو إعادة اللقاء، رغم إقراره بأن الأمر شبه مستحيل.وأضاف: "كشف المحادثة التي دارت لحظة القرار لم يغير أي شيء".وتابع: "أعتقد أنه كان من الممكن أن تكون هناك حلول لهذا الخطأ. أستطيع أن أقول على الفور، على الرغم من أن بعض الناس لا يريدون مني أن أقول، لا كمدرب لليفربول، بل كشخص محب لكرة قدم، فإن الحل الوحيد يجب أن يكون إعادة المباراة".وأكمل المدرب الألماني: "شيء من هذا القبيل لم يحدث قط. ولهذا السبب أعتقد أن الإعادة ستكون القرار الصحيح".