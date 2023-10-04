برشلونة يتراجع عن صفقة.. هذه تفاصيلها

وكانت إدارة البارسا تخطط للحصول على خدمات نيكو ويليامز، بعد انتهاء مدة عقده مع أتلتيك بيلباو.ورغم ذلك، أكدت عدة مصادر أن ويليامز منفتح على تجديد تعاقده مع بيلباو، أو الانتقال لصفوف ريال مدريد، في صفقة انتقال حر.وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن إدارة البلوجرانا مستعدة للانسحاب من صفقة ويليامز، لوجود شعور بنيته تجديد عقده مع ناديه.ومن المقرر أن ينتهي عقد ويليامز (21 عاما) في صيف 2024، ويحق له التوقيع لأي ناد اعتبارا من كانون الثاني المقبل، وهو الأمر الذي أدى إلى اهتمام العديد من الأندية بضمه، وعلى رأسهم برشلونة.وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد كذلك صوب أنظاره تجاه نجم النادي الباسكي.