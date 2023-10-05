100 يوم على كأس آسيا 2023.. هذه اخر استعدادات المنتخب العراقي بقيادة كاساس

السومرية نيوز – رياضة



كشفت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا قطر 2023، مساء أمس الأربعاء، في احتفالية خاصة، عن شعار البطولة "هيّا آسيا" تزامنًا مع بدء العد التنازلي لـ 100 يوم على انطلاق البطولة.







ومن المقرر أن تحتضن تسعة استادات مصممة وفق أحدث المعايير العالمية، 51 مباراة في البطولة، حيث تستعد قطر لاستضافة كأس آسيا للمرة الثالثة، لتحقق بذلك رقمًا قياسيًّا في احتضانها المهرجان الكروي الآسيوي، بعد أن نجحت في تنظيم البطولة مرتين من قبل، وذلك في عامي 1988 و2011.



وستشهد النسخة الثامنة عشرة من جوهرة بطولات قارة آسيا، مشاركة قطر الدولة المضيفة كونها حامل اللقب، وتعتمد البطولة الكبرى من نوعها في قارة آسيا، على الإرث الذي خلّفته كأس العالم قطر 2022 التي أُقيمت للمرة الأولى في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط منذ ما يقارب العام.



وبالتزامن مع استضافة البطولة الآسيوية، يتم التخطيط لتنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات الخاصة بالمشجعين، الذين سيحققون فائدة كبيرة من تقارب المسافات في قطر، حيث سيتمكن كل من المشجعين واللاعبين على حد سواء من الإقامة في مكان واحد طوال فترة المنافسة، مع التنقل بسهولة بين الاستادات التي تحتضن المباريات باستخدام منظومة متكاملة من وسائل النقل بما فيها شبكة مترو حديثة وطرق عصرية.



ما نظام كأس آسيا 2023؟

يشارك في كأس آسيا كما ذكرنا 24 منتخباً، يتم تقسيمهم إلى 6 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 منتخبات، تتنافس فيما بينها، ليتأهل إلى ثُمن النهائي 16 منتخباً.



يصعد مباشرةً للدور الثاني متصدر ووصيف كل مجموعة، ويلحق بهم أفضل 4 منتخبات تحقق المركز الثالث في دور المجموعات، وبعدها تكتمل البطولة بنظام خروج المغلوب حتى النهائي. ويعكس شعار البطولة "هيّا آسيا"، الحيوية والنشاط للحدث الكروي المرتقب، والطبيعة الموحدة للبطولة المرموقة التي تجمعت تحت مظلتها منتخبات القارة الآسيوية.ومن المقرر أن تحتضن تسعة استادات مصممة وفق أحدث المعايير العالمية، 51 مباراة في البطولة، حيث تستعد قطر لاستضافة كأس آسيا للمرة الثالثة، لتحقق بذلك رقمًا قياسيًّا في احتضانها المهرجان الكروي الآسيوي، بعد أن نجحت في تنظيم البطولة مرتين من قبل، وذلك في عامي 1988 و2011.وستشهد النسخة الثامنة عشرة من جوهرة بطولات قارة آسيا، مشاركة قطر الدولة المضيفة كونها حامل اللقب، وتعتمد البطولة الكبرى من نوعها في قارة آسيا، على الإرث الذي خلّفته كأس العالم قطر 2022 التي أُقيمت للمرة الأولى في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط منذ ما يقارب العام.وبالتزامن مع استضافة البطولة الآسيوية، يتم التخطيط لتنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات الخاصة بالمشجعين، الذين سيحققون فائدة كبيرة من تقارب المسافات في قطر، حيث سيتمكن كل من المشجعين واللاعبين على حد سواء من الإقامة في مكان واحد طوال فترة المنافسة، مع التنقل بسهولة بين الاستادات التي تحتضن المباريات باستخدام منظومة متكاملة من وسائل النقل بما فيها شبكة مترو حديثة وطرق عصرية.يشارك في كأس آسيا كما ذكرنا 24 منتخباً، يتم تقسيمهم إلى 6 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 منتخبات، تتنافس فيما بينها، ليتأهل إلى ثُمن النهائي 16 منتخباً.يصعد مباشرةً للدور الثاني متصدر ووصيف كل مجموعة، ويلحق بهم أفضل 4 منتخبات تحقق المركز الثالث في دور المجموعات، وبعدها تكتمل البطولة بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.





*المنتخب العراقي

ووضعت قرعة نهائيات كأس آسيا المنتخب العراقي في المجموعة الرابعة الى جانب منتخبات اليابان وفيتنام وإندونيسيا.



يذكر أن كاساس سبق أن طلب من اتحاد الكرة العراقي إقامة مباريات ودية مع منتخبات آسيوية تحضيرًا لكأس آسيا مطلع العام المقبل.



ويشارك المنتخب العراقي في لبطولة الأردن الدولية التي تنطلق في الثالث عشر من شهر تشرين الاول المقبل منتخبات العراق والأردن وقطر وإيران. وتقام مباراتان في افتتاح البطولة في الثالث عشر من شهر تشرين الاول المقبل، تجمع الاولى منتخبا العراق وقطر، ويلتقي في الثانية منتخبا الأردن وإيران.



وتقام مباراتان في السادس عشر من الشهر ذاته بين الفائزين من المباراة الاولى والثانية لتحديد صاحبي المركز الأول والثاني، بينما تقام المباراة الثانية بين الخاسرين لتحديد المركزين الثالث والرابع.



وتأتي مشاركة العراق في بطولة الأردن ضمن تحضيراتِ المُنتخب الوطنيّ للاستحقاقاتِ المُقبلة، وان المدرب الإسباني، خيسوس كاساس، المدير الفني لـ"أسود الرافدين"، يعتبر بطولة الأردن مثالية لإعداد المنتخب العراقي للاستحقاقات المهمة، ومن أجل الاستقرار على التشكيلة الأمثل لبطولة آسيا 2023 وتصفيات المونديال.



كما ان المنتخب العراقي توج بطولة كأس ملك تايلاند، وكانت فرصة لملاقاة منتخبات أسلوبها مشابه لفرق مجموعته بكأس آسيا 2023. ووضعت قرعة نهائيات كأس آسيا المنتخب العراقي في المجموعة الرابعة الى جانب منتخبات اليابان وفيتنام وإندونيسيا.يذكر أن كاساس سبق أن طلب من اتحاد الكرة العراقي إقامة مباريات ودية مع منتخبات آسيوية تحضيرًا لكأس آسيا مطلع العام المقبل.ويشارك المنتخب العراقي في لبطولة الأردن الدولية التي تنطلق في الثالث عشر من شهر تشرين الاول المقبل منتخبات العراق والأردن وقطر وإيران. وتقام مباراتان في افتتاح البطولة في الثالث عشر من شهر تشرين الاول المقبل، تجمع الاولى منتخبا العراق وقطر، ويلتقي في الثانية منتخبا الأردن وإيران.وتقام مباراتان في السادس عشر من الشهر ذاته بين الفائزين من المباراة الاولى والثانية لتحديد صاحبي المركز الأول والثاني، بينما تقام المباراة الثانية بين الخاسرين لتحديد المركزين الثالث والرابع.وتأتي مشاركة العراق في بطولة الأردن ضمن تحضيراتِ المُنتخب الوطنيّ للاستحقاقاتِ المُقبلة، وان المدرب الإسباني، خيسوس كاساس، المدير الفني لـ"أسود الرافدين"، يعتبر بطولة الأردن مثالية لإعداد المنتخب العراقي للاستحقاقات المهمة، ومن أجل الاستقرار على التشكيلة الأمثل لبطولة آسيا 2023 وتصفيات المونديال.كما ان المنتخب العراقي توج بطولة كأس ملك تايلاند، وكانت فرصة لملاقاة منتخبات أسلوبها مشابه لفرق مجموعته بكأس آسيا 2023.

وعلاوة على ذلك، يعمل الاتحاد العراقي لكرة القدم على استغلال أيام الفيفا بخوض أكثر من مباراة دولية.



ويشارك العراق في نهائيات كأس آسيا 2023 للمرة العاشرة في تاريخه، وهو يعد ضمن المنتخبات العربية التي سبق لها التتويج باللقب عندما نجح في الظفر به في النسخة التي أقيمت عام 2007 في أربع دول هي إندونيسيا وماليزيا وفيتنام وتايلاند، لأول مرة في تاريخ البطولة.



كشف المنظمون مؤخراً، عن جدول مباريات بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم المقررة في قطر مطلع 2024، بعد التعديلات التي أجريت، وأبرزها اعتماد ملعب لوسيل لاستضافة مباراتي الافتتاح والنهائي في البطولة.



وتقام البطولة في الفترة من 12 يناير/كانون الثاني حتى 10 فبراير/شباط من العام المقبل، على 9 ملاعب من بينها 7 استضافت مباريات كأس العالم 2022 في قطر.



ويشهد ملعب لوسيل (استضاف نهائي مونديال قطر) مباراة الافتتاح، وهي التي يواجه فيها منتخب قطر المضيف وحامل اللقب نظيره اللبناني في الساعة 7 مساءً بتوقيت الدوحة، كما ستلعب فيه مباراة النهائي، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للملعب 88 ألف مقعد.



وإلى جانب ملعب لوسيل تحتضن ستة ملاعب مونديالية أخرى مباريات كأس آسيا، هي ملاعب: البيت، الجنوب، الثمامة، أحمد بن علي، المدينة التعليمية، وملعب خليفة الدولي، إضافة إلى ملعبي جاسم بن حمد وملعب عبد الله بن خليفة.



وفيما يلي جدول مباريات كأس آسيا 2023 في قطر: