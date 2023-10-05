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للمشاركة في تصفيات آسيا.. وطني الصالات يصل إلى أوزبكستان

رياضة

2023-10-05 | 09:35
للمشاركة في تصفيات آسيا.. وطني الصالات يصل إلى أوزبكستان
273 مشاهدة

وصل وفدُ المنتخب الوطنيّ لكرةِ الصالات، عصر اليوم الخميس، إلى مدينةِ فرگانة الأوزبكية للمشاركة في تصفيات آسيا.

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ويرأس الوفد عُضو الاتحاد العراقي لكرةِ القدم (فراس بحر العلوم)،وضمت قائمةُ المنتخب كلاً من المدير الإداري للمنتخب علي عيسى والمدير الفني "ريكاردو كامرا سوبرال كاكاو"، وحسين عبد علي مدرباً مساعداً، ومايكول جونتاس بورت مدرباً لحراس المرمی، وماريو ادوارد دي اولفر مدرباً للياقة، وعلي طه إسماعيل مترجماً والمدير الإداري علي عيسى، وعدي صبار منسقاً إعلامياً، ومحمد عامر العزاوي مصوراً، وحسين عبد الواحد محاسباً وسیف حسن إدارياً، وطالب حسين مديراً للتجهیزات، ومحمد ولي وحبیب جبار معالجين، واللاعبين: وليد خالد ، رافد حميد ، سالم فيصل، حيدر مجيد، مصطفى إحسان، مهند عبد الهادي، فادي علاء، غيث رياض، حارث سعد، حيدر كريم، عباس فالح، محب الدين جمعة، طارق زياد، ولحراس المرمى زاهر مهدي، محمد سامي، عمر سبتي".

وأضاف: "يسعى منتخبنا إلى خطفِ بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا، بعد أن أوقعته القرعة في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات أوزبكستان وماليزيا وكمبوديا".

وواشار الاتحاد الى انه "خاض منتخبنا الوطنيّ أربع مباريات تجريبيّة على هامش تحضيراته لهذه البطولة، إذ لعب مباراتين وديتين أمام المنتخب اللبناني في بيروت، انتهت الأولى بالتعادل الايجابي (3- 3)، وتغلب في الثانية بنتيجة (3 - 2)، ومن ثم غادر إلى العاصمةِ القرغيستانية بيشكيك للعب أمام منتخب قرغيزستان مرتين، استطاع الفوز في الأولى بأربعة أهدافٍ نظيفة وفي الودية الثانية بهدفين مقابل هدف واحد".

وسيفتتح منتخبنا الوطنيّ أولى مبارياته في التصفيات الآسيوية بمواجهةِ منتخب ماليزيا بعد غد السبت في الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت بغداد (الثالثة بتوقيت أوزبكستان)، على أن يقابل كمبوديا يوم الاثنين في الوقت نفسه، فيما يختتم مبارياته بملاقاةِ صاحب الأرض والجمهور منتخب أوزبكستان يوم الأربعاء المقبل عند الساعة الرابعة عصراً بتوقيت بغداد (السادسة مساءً) بتوقيت أوزبكستان.
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