Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
صلاح الدين ترد على الجبوري بشأن صرف 24 ملياراً على "دورات مياه"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

رغم اصابته.. ميسي على رأس تشكيلة الارجنتين في تصفيات مونديال 2026

رياضة

2023-10-05 | 14:12
رغم اصابته.. ميسي على رأس تشكيلة الارجنتين في تصفيات مونديال 2026
621 مشاهدة

تصدر ليونيل ميسي تشكيلة منتخب الأرجنتين التي استدعاها المدرب ليونيل سكالوني لخوض غمار تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، رغم غيابه عن فريقه إنتر ميامي بداعي الإصابة.

ويستمر غياب ميسي عن فريقه الأمريكي بسبب معاناته من "مشكلة عضلية"، حيث خاض 37 دقيقة فقط منذ الثالث من سبتمبر الماضي.

وتستضيف الأرجنتين، منتخب باراغواي في 12 أكتوبر الحالي، قبل أن تحل ضيفة على البيرو بعد خمسة أيام.

وجاء ميسي على رأس قائمة الأرجنتين لخوض المباراتين ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

وفي ما يلي التشكيلة الكاملة:

- لحراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز، فرانكو أرماني، والتر بينيتيس، وخوان موسو.

- للدفاع: خوان فويث، نيكولاس أوتامندي، ناهويل مولينا، غونسالو مونتييل، جيرمان بيسيلا، نيكولاس تاليافيكو، كريستيان روميرو، لوكاس إيسكيفيل، لوكاس مارتينيس كوارتا، ماركو بيليغرينو، ماركوس أكونيا.

- للوسط: رودريغو دي بول، لياندرو باريديس، ألكسيس ماك ليستر، إنسو فرنانديس، إيسيكيال بالاسيوس، غيدو رودريغيس، برونو سابيلي، تياغو ألمادا، كارلوس ألكاراس، جيوفاني لو سيلسو.

- للهجوم: لاوتارو مارتينيس، خوليان ألفاريس، نيكولاس غونساليس، لوكاس بلتران، ليونيل ميسي، فاكوندو فارياس، أليخاندرو غارناتشو، لوكاس أوكامبوس، باولو ديبالا.

وكان ميسي قاد منتخب بلاده للفوز على الإكوادور 1-0 في بوينس أيريس ضمن التصفيات ذاتها أوائل الشهر الماضي.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
بينها تحديد عطلة رسمية.. قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
30.5%
12:47 | 2023-10-04
بينها تحديد عطلة رسمية.. قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
12:47 | 2023-10-04
أسعار صرف الدولار في العراق
16.33%
03:20 | 2023-10-04
أسعار صرف الدولار في العراق
03:20 | 2023-10-04
اقتتال نسائي على &quot;مسكارة مجاناً&quot; يثير غضب العراقيين.. مينا الشيخلي تبرر (فيديو وصور)
14.2%
05:01 | 2023-10-05
اقتتال نسائي على "مسكارة مجاناً" يثير غضب العراقيين.. مينا الشيخلي تبرر (فيديو وصور)
05:01 | 2023-10-05
البنك المركزي يوضح بشأن الحوالات وسعر صرف الدولار
13.85%
09:30 | 2023-10-05
البنك المركزي يوضح بشأن الحوالات وسعر صرف الدولار
09:30 | 2023-10-05
انخفاض أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية.. هذه القائمة
13.78%
03:02 | 2023-10-05
انخفاض أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية.. هذه القائمة
03:02 | 2023-10-05
مشاهد من العاصمة بغداد بعد هطول الأمطار
11.33%
03:45 | 2023-10-04
مشاهد من العاصمة بغداد بعد هطول الأمطار
03:45 | 2023-10-04
المزيد
نعم
نعم
استبعد ذلك
استبعد ذلك
محاسبتهم لا تمنع الكوارث الجديدة
محاسبتهم لا تمنع الكوارث الجديدة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

بالفيديو من الجو.. هكذا أصبح هور الجبايش
Play
بالفيديو من الجو.. هكذا أصبح هور الجبايش
16:07 | 2023-10-05
شابة من ذوي الاحتياجات الخاصة تمنع من دخول كلية الصيدلة بسبب عمرها
Play
شابة من ذوي الاحتياجات الخاصة تمنع من دخول كلية الصيدلة بسبب عمرها
07:30 | 2023-10-05
مع انطلاق العام الدراسي .. أزمة السير تخنق الديوانية
Play
مع انطلاق العام الدراسي .. أزمة السير تخنق الديوانية
06:53 | 2023-10-05
مالية البرلمان تنتقد سيطرة مصارف أجنبية على سوق العملة
Play
مالية البرلمان تنتقد سيطرة مصارف أجنبية على سوق العملة
06:31 | 2023-10-05
تكرار مشاهد الموت في العراق يزيد من الحسرة واهات الفقد
Play
تكرار مشاهد الموت في العراق يزيد من الحسرة واهات الفقد
06:00 | 2023-10-05
مرشحون يروجون لأسمائهم قبل انطلاق شهر الدعايات الانتخابية
Play
مرشحون يروجون لأسمائهم قبل انطلاق شهر الدعايات الانتخابية
02:00 | 2023-10-05
الدفاع المدني تشن حملة واسعة في كربلاء لإغلاق المباني المخالفة لاجراءات السلامة
Play
الدفاع المدني تشن حملة واسعة في كربلاء لإغلاق المباني المخالفة لاجراءات السلامة
14:30 | 2023-10-04
تفعيل قانون حق الحصول على المعلومة يفرض مسؤولية على الصحفيين
Play
تفعيل قانون حق الحصول على المعلومة يفرض مسؤولية على الصحفيين
13:00 | 2023-10-04
الديوانية..المساحات الخضراء تتحول الى ساحات ترابية
Play
الديوانية..المساحات الخضراء تتحول الى ساحات ترابية
05:46 | 2023-10-04
البصرة.. اغلاق تسع قاعات للمناسبات مبنية من السندويج بنل
Play
البصرة.. اغلاق تسع قاعات للمناسبات مبنية من السندويج بنل
04:00 | 2023-10-04
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.