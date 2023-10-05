رسمياً.. افتتاح أكاديمية ريال مدريد في بغداد

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
عناية مشددة
من
10:00 PM
الى
11:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الكشف عن تفاصيل إصابة مهاجم برشلونة
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-469804-638321324952201934.jpg
رسمياً.. افتتاح أكاديمية ريال مدريد في بغداد
رياضة
2023-10-05 | 15:54
المصدر:
السومرية نيوز
873 مشاهدة
شهدت العاصمة بغداد، اليوم الخميس، افتتاح أكاديمية نادي ريال مدريد رسمياً.
وأقيم الحفل بمقر الأكاديمية في مجمع ملعب الشعب الدولي وشهد حضوراً رسمياً وجماهيرياً.
كما حضر الافتتاح وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع ورئيس اتحاد الكرة عدنان درجال ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الرياضة خالد كبيان.
وشهد حفل الافتتاح كذلك، حضور الكادر التدريبي للمنتخب الوطني بقيادة خيسوس كاساس، وممثلين من السفارة الإسبانية وإدارة ريال مدريد.
وكان رئيس رابطة مشجعي ريال مدريد في العراق واحد اعضاء ادارة الاكاديمية، زياد البيضاني قال في حديث سابق لـ السومرية نيوز، إن "إدارة نادي ريال مدريد، تعتزم افتتاح اكاديمية في العاصمة بغداد لتطوير وصقل المواهب الكروية العراقية".
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
أبراج ٢٠٢٣
أبراج ٢٠٢٣
توقعات العام الجديد
تفقد برجك الآن
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بينها تحديد عطلة رسمية.. قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
سياسة
30.09%
12:47 | 2023-10-04
بينها تحديد عطلة رسمية.. قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
12:47 | 2023-10-04
أسعار صرف الدولار في العراق
اقتصاد
16.14%
03:20 | 2023-10-04
أسعار صرف الدولار في العراق
03:20 | 2023-10-04
اقتتال نسائي على "مسكارة مجاناً" يثير غضب العراقيين.. مينا الشيخلي تبرر (فيديو وصور)
محليات
14.46%
05:01 | 2023-10-05
اقتتال نسائي على "مسكارة مجاناً" يثير غضب العراقيين.. مينا الشيخلي تبرر (فيديو وصور)
05:01 | 2023-10-05
البنك المركزي يوضح بشأن الحوالات وسعر صرف الدولار
اقتصاد
14.29%
09:30 | 2023-10-05
البنك المركزي يوضح بشأن الحوالات وسعر صرف الدولار
09:30 | 2023-10-05
انخفاض أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية.. هذه القائمة
اقتصاد
13.83%
03:02 | 2023-10-05
انخفاض أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية.. هذه القائمة
03:02 | 2023-10-05
مفاجآت خريفية تطرق الابواب.. الأنواء الجوية تُحدد موعد سقوط الأمطار
محليات
11.19%
03:06 | 2023-10-05
مفاجآت خريفية تطرق الابواب.. الأنواء الجوية تُحدد موعد سقوط الأمطار
03:06 | 2023-10-05
المزيد
إستفتاء
هل سيُحاسب مسببي فاجعة الحمدانية بعد كشف نتائج التحقيق؟
نعم
نعم
استبعد ذلك
استبعد ذلك
محاسبتهم لا تمنع الكوارث الجديدة
محاسبتهم لا تمنع الكوارث الجديدة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
الفيديو
"أهوار الجبايش".. هكذا أصبحت بعد الحديث عن جفافها (فيديو)
16:07 | 2023-10-05
شابة من ذوي الاحتياجات الخاصة تمنع من دخول كلية الصيدلة بسبب عمرها
07:30 | 2023-10-05
مع انطلاق العام الدراسي .. أزمة السير تخنق الديوانية
06:53 | 2023-10-05
مالية البرلمان تنتقد سيطرة مصارف أجنبية على سوق العملة
06:31 | 2023-10-05
تكرار مشاهد الموت في العراق يزيد من الحسرة واهات الفقد
06:00 | 2023-10-05
مرشحون يروجون لأسمائهم قبل انطلاق شهر الدعايات الانتخابية
02:00 | 2023-10-05
الدفاع المدني تشن حملة واسعة في كربلاء لإغلاق المباني المخالفة لاجراءات السلامة
14:30 | 2023-10-04
تفعيل قانون حق الحصول على المعلومة يفرض مسؤولية على الصحفيين
13:00 | 2023-10-04
الديوانية..المساحات الخضراء تتحول الى ساحات ترابية
05:46 | 2023-10-04
البصرة.. اغلاق تسع قاعات للمناسبات مبنية من السندويج بنل
04:00 | 2023-10-04
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.