رسمياً.. افتتاح أكاديمية ريال مدريد في بغداد

شهدت العاصمة بغداد، اليوم الخميس، افتتاح أكاديمية نادي ريال مدريد رسمياً.







كما حضر الافتتاح وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع ورئيس اتحاد الكرة عدنان درجال ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الرياضة خالد كبيان.



وشهد حفل الافتتاح كذلك، حضور الكادر التدريبي للمنتخب الوطني بقيادة خيسوس كاساس، وممثلين من السفارة الإسبانية وإدارة ريال مدريد. وأقيم الحفل بمقر الأكاديمية في مجمع ملعب الشعب الدولي وشهد حضوراً رسمياً وجماهيرياً.كما حضر الافتتاح وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع ورئيس اتحاد الكرة عدنان درجال ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الرياضة خالد كبيان.وشهد حفل الافتتاح كذلك، حضور الكادر التدريبي للمنتخب الوطني بقيادة خيسوس كاساس، وممثلين من السفارة الإسبانية وإدارة ريال مدريد.

وكان رئيس رابطة مشجعي ريال مدريد في العراق واحد اعضاء ادارة الاكاديمية، زياد البيضاني قال في حديث سابق لـ السومرية نيوز، إن "إدارة نادي ريال مدريد، تعتزم افتتاح اكاديمية في العاصمة بغداد لتطوير وصقل المواهب الكروية العراقية".