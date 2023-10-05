الكشف عن تفاصيل إصابة مهاجم برشلونة

وكان ليفاندوفسكي قد تعرض للإصابة خلال مباراة البارسا وبورتو، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.وأعلن النادي الكتالوني، في بيان رسمي، أن ليفا يعاني من التواء في كاحل القدم اليسرى، وأن تطوره سيحدد مدى اقترابه من المشاركة.من جانبها، نقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن طبيب المنتخب البولندي، أن اللاعب يعاني من إصابة مضاعفة.وقال ياتشيك: "تحدثت مع روبرت اليوم، واطلعت على نتائج فحوصاته.. لسوء الحظ تبين أن الإصابة خطيرة للغاية".وأتم: "سيستبعد ليفاندوفسكي من اللعب مع المنتخب الوطني، بجانب غيابه عن مباريات برشلونة المقبلة، حيث توجد أضرار في أربطة المفصل، وقد وضع النادي خطة علاجية له".