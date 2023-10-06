إنريكي يهاجم فيراتي: أنت نموذج للاعب الذي أكرهه

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن إنريكي قال لفيراتي "أنت نموذج للاعب الذي أكرهه".وأشارت إلى أن المدرب الإسباني، ترجم انطباعاته عن فيراتي، باستبعاد اللاعب تماما من حساباته، لحساب الوافد الجديد مانويل أوجارتي.ونوهت إلى أن خسارة البي إس جي أمام نيوكاسل يونايتد (1-4)، أثبتت أن لويس إنريكي خسر رهانه، وأن الفريق افتقد لاعبا بقدرات فيراتي.ورحل ماركو فيراتي عن صفوف النادي الباريسي بعد 11 عاما، حيث انضم من بيسكارا في صيف 2012.وانتقل النجم الإيطالي إلى صفوف العربي القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.