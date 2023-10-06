مدرب مدريد يحسم الجدل بشأن إمكانية رحيل مودريتش

وقال أنشيلوتي قبل مواجهة أوساسونا في الليغا: "لا أعتقد أن مودريتش يفكر في الرحيل في يناير، إنه يعتقد أنه لاعب مهم ونحن نعتقد ذلك أيضًا، ليس لديه أي خطط للمغادرة ونحن سعداء بذلك".وبسؤاله عن تبديلات مودريتش قال أنشيلوتي: "أتحدث معه كل يوم، لا أراه سعيدًا، لكنه يواصل الحفاظ على الحافز العالي والحماس للمساهمة بشيء ما في الفريق، ما يساهم به في غرفة تبديل الملابس، لا يمكن لأحد أن يساهم به".وتابع: "لديه كاريزما مهمة ومن الطبيعي أن يؤثر عدم اللعب عليه، مثلنا ومثل كل من يحب مودريتش، زملاؤه، المشجعون، المدرب، لكن حقيقة أنه لعب 30 دقيقة في نابولي تعني الكثير أيضًا".