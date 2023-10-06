نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

تنشر السومرية نيوز، نتائج قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم التي أجريت، اليوم الجمعة، وبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.





المجموعة الاولى

صن داونز

بيراميدز

مازيمبي

نواذيبو الموريتاني



المجموعة الثانية

الوداد المغربي

سيمبا التنزاني

أسيك ميموزا

غالاكسي



المجموعة الثالثة

الترجي التونسي

بترو أتلتيكو الأنغولي

الهلال السوداني

النجم الساحلي



المجموعة الرابعة

الأهلي المصري

شباب بلوزداد

يانغ أفريكانز

ميدياما الغاني



وفيما يلي قرعة كأس الكونفدرالية:

المجموعة الأولى: اتحاد العاصمة (الجزائر) فيوتشر (مصر) سوبر سبور يونايتد (جنوب أفريقيا) الهلال (الليبي).



المجموعة الثانية: الزمالك (مصر) ساغرادا (أنغولا) أكاديمية سوار (غينيا) أبو سليم (ليبيا).



المجموعة الثالثة: ريفرز يونايتد (نيجيريا) النادي الأفريقي (تونس) دريمز (غانا) كلوب دي لوبيتو (أنغولا).



المجموعة الرابعة: نهضة بركان (المغرب) ديابل نوار (الكونجو) الملعب المالي (مالي) سيكوكوني يونايتد (جنوب أفريقيا).

وفيما يلي قرعة دوري أبطال أفريقيا:المجموعة الاولىصن داونزبيراميدزمازيمبينواذيبو الموريتانيالمجموعة الثانيةالوداد المغربيسيمبا التنزانيأسيك ميموزاغالاكسيالمجموعة الثالثةالترجي التونسيبترو أتلتيكو الأنغوليالهلال السودانيالنجم الساحليالمجموعة الرابعةالأهلي المصريشباب بلوزداديانغ أفريكانزميدياما الغانيوفيما يلي قرعة كأس الكونفدرالية:المجموعة الأولى: اتحاد العاصمة (الجزائر) فيوتشر (مصر) سوبر سبور يونايتد (جنوب أفريقيا) الهلال (الليبي).المجموعة الثانية: الزمالك (مصر) ساغرادا (أنغولا) أكاديمية سوار (غينيا) أبو سليم (ليبيا).المجموعة الثالثة: ريفرز يونايتد (نيجيريا) النادي الأفريقي (تونس) دريمز (غانا) كلوب دي لوبيتو (أنغولا).المجموعة الرابعة: نهضة بركان (المغرب) ديابل نوار (الكونجو) الملعب المالي (مالي) سيكوكوني يونايتد (جنوب أفريقيا).