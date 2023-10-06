أبها يوقف سلسة انتصارات النصر في الدوري السعودي

وسجل للنصر أوتافيو في الدقيقة (3)، وأندرسون تاليسكا في الدقيقة (28)، بينما أحرز ثنائية أبها سعد بقير في الدقيقة (36) من ركلة جزاء، وكارل إيكامبي في الدقيقة (90+2).بهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، بينما صعد أبها للمركز الخامس عشر ب7 نقاط.