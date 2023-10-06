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كيف سيعوض برشلونة غياب ليفاندوفسكي.. تشافي يوضح

رياضة

2023-10-06 | 13:47
كيف سيعوض برشلونة غياب ليفاندوفسكي.. تشافي يوضح
المصدر:
وكالات
741 مشاهدة

يدرس تشافي هرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، أكثر من خيار لتعويض غياب نجمه روبرت ليفاندوفسكي.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن "فيران توريس، سيحل هذه الأزمة مؤقتا أمام غرناطة، مساء الأحد، في الدوري الإسباني".

وأشارت الصحيفة، إلى أن "فيران، يبقى ثاني هدافي البارسا في الليجا منذ بداية الموسم، ويملك معدلا مميزا بتسجيل هدف كل 88 دقيقة".

وأضافت أن "تشافي يدرس خيارا تكتيكيا آخر، وهو الاعتماد على البرتغالي جواو فيليكس، كمهاجم وهمي، لحين تعافي رافينيا من إصابته".

وأوضحت أنه "بعد تعافي رافينيا، ربما يلجأ مدرب البارسا للعب برباعي في خط الوسط، أمامهم الثنائي الهجومي فيران توريس وجواو فيليكس".

ويغيب ليفاندوفسكي عن صفوف برشلونة لما يقرب من شهر، لإصابته بالتواء في الكاحل، حيث سيغيب عن مباريات غرناطة وبيلباو في الدوري، وشاختار دونتسيك في دوري الأبطال.

كما تحوم شكوك حول إمكانية لحاق النجم البولندي صاحب الـ35 عاما بمباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، يوم 28 من الشهر الجاري.
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