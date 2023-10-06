شباب العراق يلاقي نظيره الاماراتي في وديتين

وتم مؤخرا تشكيل منتخب جديد لفئة تحت 19 عاما وتحت قيادة الجهاز الفني الذي يشرف عليه المدرب عماد محمد.في سياق متصل، حقق منتخب الشباب العراقي، اليوم الجمعة، فوزا على فريق التاجي (4-0)، في المباراة الودية التي استضافها ملعب التاجي بالعاصمة بغداد.منتخب الشباب هيمن على مجريات الشوط الأول، ونجح بالوصول إلى مرمى التاجي عدة مرات، لكن الهدف الأول تأخر حتى الدقيقة 29، عندما نجحَ كرار جعفر بتسجيله والذي انتهى به الشوط الأول.في شوط المباراة الثاني، استمرت السيطرة شبه التامة لمنتخب الشباب، وأضاف اللاعب البديل جابر محمد الهدفَ الثاني في الدقيقة 50، تبعه بالهدف الثالث (77) اللاعب مصطفى نواف، بينما جدّد البديل جابر محمد الهدف الرابع والثاني الشخصي له (87).ومن المنتظر، أن يخوض منتخب الشباب لقاء وديا آخر، الثلاثاء المُقبل أمام نادي المرور، ومن ثم سيغادر إلى الإمارات لملاقاة منتخبها على دفعتين.