بسبب "إسرائيل".. وطني الصالات يرفض خوض مباراته الافتتاحية بتصفيات آسيا (صور)

وذكر اتحاد الكرة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وفدُ منتخبنا الوطنيّ لكرة الصالات رفض خوضَ اللقاء الإفتتاحيّ لتصفياتِ كأس آسيا أمام نظيره المنتخب الماليزي، بعدَ أن تفاجأ الوفدُ بوضع علم (الكيان الصهيوني) مع الأعلام التي توشحت بها صالةُ البطولة من دون وجودٍ لعلم العراق".وأضاف، أن "رئيسُ الوفد، فراس بحر العلوم، اشترط إقامةَ المباراة بعد إزالةِ العلم المذكور، ووضع علم العراق بدلاً عنه وفي المكان نفسه".