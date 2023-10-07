مباريات اليوم.. الريال يواجه أوساسونا لتعزيز صدارته واليوفي يلاعب تورينو

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزيلوتون تاون × توتنهام – الساعة 1:30 ظهرا على قناةbeIN Sports HD 1بيرنلي × تشيلسي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2إيفرتون × بورنموث – الساعة 5 مساءفولهام × شيفلد يونايتد – الساعة 5 مساءمانشستر يونايتد × برينتفورد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1كريستال بالاس × نوتينجهام فورست – الساعة 7:30 مساءمواعيد مباريات الدوري الإسبانيقادش× جيرونا – الساعة 3 عصرًاريال مدريد × أوساسونا – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1ريال مايوركا× فالنسيا – الساعة 7:30 مساءإشبيلية × رايو فاليكانو – الساعة 10 مساءمواعيد مباريات الدوري الإيطاليإنتر ميلان× بولونيا – الساعة 4 عصرًا على قناة AD SPORTS Premium 1يوفنتوس× تورينو – الساعة 7:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1جنوي× ميلان – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1مواعيد مباريات الدوري الألمانيبوروسيا دورتموند × يونيون برلين – الساعة 4:30 عصرالايبزيج× بوخوم – الساعة 4:30 عصراأوجسبورج × دارمشتات – الساعة 4:30 عصراشتوتجارت× فولفسبورج – الساعة 4:30 عصرافيردر بريمن× هوفنهايم – الساعة 7:30 مساءمواعيد مباريات الدوري الفرنسيميتز× نيس – الساعة 6 مساءستاد ريمس × موناكو – الساعة 10 مساء