مباريات اليوم.. الريال يواجه أوساسونا لتعزيز صدارته واليوفي يلاعب تورينو

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
لوتون تاون × توتنهام – الساعة 1:30 ظهرا على قناةbeIN Sports HD 1
بيرنلي × تشيلسي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2
إيفرتون × بورنموث – الساعة 5 مساء
فولهام × شيفلد يونايتد – الساعة 5 مساء
مانشستر يونايتد × برينتفورد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1
كريستال بالاس × نوتينجهام فورست – الساعة 7:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
قادش× جيرونا – الساعة 3 عصرًا
ريال مدريد × أوساسونا – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1
ريال مايوركا× فالنسيا – الساعة 7:30 مساء
إشبيلية × رايو فاليكانو – الساعة 10 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
إنتر ميلان× بولونيا – الساعة 4 عصرًا على قناة AD SPORTS Premium 1
يوفنتوس× تورينو – الساعة 7:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
جنوي× ميلان – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند × يونيون برلين – الساعة 4:30 عصرا
لايبزيج× بوخوم – الساعة 4:30 عصرا
أوجسبورج × دارمشتات – الساعة 4:30 عصرا
شتوتجارت× فولفسبورج – الساعة 4:30 عصرا
فيردر بريمن× هوفنهايم – الساعة 7:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
ميتز× نيس – الساعة 6 مساء
ستاد ريمس × موناكو – الساعة 10 مساء