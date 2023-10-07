برباعية نظيفة.. الريال يتغلب على اساسونا ويحافظ على صدارة "الليجا"

تمكن نادي ريال مدريد، اليوم السبت، من التغلب على ضيفه أوساسونا في الدوري الاسباني ضمن منافسات الجولة التاسعة للمسابقة المحلية وذلك على ملعب السانتياجو برنابيو.





وسجل للريال جود بيلينجهام هدفين ثم فينيسيوس و خوسيلو ليكمل المرينجي الرباعية في ليلة جماهيرية على أرض السانتياجو برنابيو.



الريال حقق الفوز برباعية نظيفة في الدوري الاسباني أمام أوساسونا ليواصل تصدر الليجا.وسجل للريال جود بيلينجهام هدفين ثم فينيسيوس و خوسيلو ليكمل المرينجي الرباعية في ليلة جماهيرية على أرض السانتياجو برنابيو.