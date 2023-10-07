عراقيان يظفران بذهبية وفضية بطولة الخليج في الكيوكوشنكاي

ووصل اللاعبين إلى نهائي البطولة، قبل أن ينسحب اللاعب مصطفى محمد وهيب مانحاً الميدالية الذهبية إلى زميله إبراهيم جاسم.وأقيمت بطولة الخليج في المملكة العربية السعودية للفترة (6-7) تشرين الأول 2023، بمشاركة البلد المضيف، فضلاً عن العراق، البحرين، الكويت، والإمارات، وبعدد لاعبين وصل إلى نحو 250 لاعباً.يذكر أن المنتخب العراقي في لعبة الكيوكوشنكاي، حقق نتائج نوعية في بطولة الخليج التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة (23 - 24) كانون الأول 2022.وحصد العراق، العام الماضي، 9 ميداليات ملونة في البطولة، 5 منها ذهبية كانت من بينها للاعب مصطفى محمد وهيب، و3 فضيات، وميدالية برونزية واحدة.