مباريات مُثيرة.. قمة إنكليزية تجمع السيتي وارسنال وغرناطة يُلاعب البرشا اليوم

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلةبرايتون × ليفربول ـ 4 مساء - beIN Sports HD 1وست هام يونايتد × نيوكاسل ـ 4 مساء - beIN Sports HD 2وولفرهامبتون × أستون فيلا ـ 4 مساء - beIN Sports HD Xtra 1أرسنال × مانشستر سيتي ـ 6.30 مساء - beIN Sports HD 1مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقناة الناقلةفياريال × لاس بالماس ـ 3 مساء - beIN Sports HD 3أتلتيكو مدريد × ريال سوسيداد ـ 5.15 مساء - beIN Sports HD 3ديبورتيفو ألافيس × ريال بيتيس ـ 7.30 مساء - beIN Sports HD 8سيلتافيجو × خيتافي ـ 7.30 مساء - beIN Sports HD 3غرناطة × برشلونة ـ 10 مساء - beIN Sports HD 1مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقناة الناقلةمونزا × ساليرنيتانا ـ 1.30 مساء - AD SPORTS Premium 1فروسينوني × هيلاس فيرونا ـ 4 مساء - AD SPORTS Premium 2لاتسيو × أتالانتا ـ 4 مساء ـ AD SPORTS Premium 1كالياري × روما ـ 7 مساء - AD SPORTS Premium 1نابولي × فيورنتينا ـ 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلةباير ليفركوزن × كولن ـ 4.30 مساء - beIN Sports HD 6بايرن ميونخ × فرايبورج ـ 6.30 مساء - beIN Sports HD 5فرانكفورت × هايدنهايم ـ 8.30 مساء - beIN Sports HD 6مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلةمارسيليا × لوهافر ـ 2 ظهرًاليون × لوريان ــ 4 مساءمونبلييه × كليرمون فوت – 4 مساءستاد بريست × تولوز ـ 4 مساءلانس × ليل ـ 6.05 مساءرين× باريس سان جيرمان ــ 9.45 مساء