مباريات مُثيرة.. قمة إنكليزية تجمع السيتي وارسنال وغرناطة يُلاعب البرشا اليوم

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
برايتون × ليفربول ـ 4 مساء - beIN Sports HD 1
وست هام يونايتد × نيوكاسل ـ 4 مساء - beIN Sports HD 2
وولفرهامبتون × أستون فيلا ـ 4 مساء - beIN Sports HD Xtra 1
أرسنال × مانشستر سيتي ـ 6.30 مساء - beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقناة الناقلة
فياريال × لاس بالماس ـ 3 مساء - beIN Sports HD 3
أتلتيكو مدريد × ريال سوسيداد ـ 5.15 مساء - beIN Sports HD 3
ديبورتيفو ألافيس × ريال بيتيس ـ 7.30 مساء - beIN Sports HD 8
سيلتافيجو × خيتافي ـ 7.30 مساء - beIN Sports HD 3
غرناطة × برشلونة ـ 10 مساء - beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقناة الناقلة
مونزا × ساليرنيتانا ـ 1.30 مساء - AD SPORTS Premium 1
فروسينوني × هيلاس فيرونا ـ 4 مساء - AD SPORTS Premium 2
لاتسيو × أتالانتا ـ 4 مساء ـ AD SPORTS Premium 1
كالياري × روما ـ 7 مساء - AD SPORTS Premium 1
نابولي × فيورنتينا ـ 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
باير ليفركوزن × كولن ـ 4.30 مساء - beIN Sports HD 6
بايرن ميونخ × فرايبورج ـ 6.30 مساء - beIN Sports HD 5
فرانكفورت × هايدنهايم ـ 8.30 مساء - beIN Sports HD 6
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
مارسيليا × لوهافر ـ 2 ظهرًا
ليون × لوريان ــ 4 مساء
مونبلييه × كليرمون فوت – 4 مساء
ستاد بريست × تولوز ـ 4 مساء
لانس × ليل ـ 6.05 مساء
رين× باريس سان جيرمان ــ 9.45 مساء