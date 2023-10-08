دون اللاعبين المحترفين.. "اسود الرافدين" يشدّون الرحال إلى الاردن اليوم

وقال المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد، إنَّ وفد المنتخب الذي سيغادر العاصمة بغداد عصر اليوم يضم اللاعبين المحليين والجهازين الفني والإداري، مبيناً أنَّ اللاعبين المحترفين خارج البلاد سيلتحقون تباعاً اليوم وغداً الاثنين، وفقا للصحيفة الرسمية.وأشار إلى أنَّ الجهاز الفني بقيادة الإسباني خيسوس كاساس سيركز خلال التدريبات على اختيار اللاعبين الأكثر جاهزية فضلاً عن منح الفرصة للاعبين اللذين سيتواجدان للمرة الأولى مع المنتخب وهما دانيلو السعيد وأحمد علي للاطلاع عن كثب على مستوياتهما الفنية.وسبق للمدرب كاساس أن اختار قائمة مؤلفة من 24 لاعباً لتمثيل منتخبنا وضمت أحمد فرحان، أحمد يحيى، أحمد باسل، مناف يونس، مهند علي (الشرطة)، إبراهيم بايش، مصطفى سعدون، علي جاسم (القوة الجوية)، جلال حسن (الزوراء)، أمجد عطوان (زاخو)، علي عدنان (مس رافسنجان الإيراني)، بشار رسن (قطر القطري)، فهد طالب (نفط عبادان الإيراني)، فرانس ضياء (بورت التايلندي)، أيمن حسين (الرجاء المغربي)، أمير العماري (هالمستاد السويدي)، ريبين سولاقا (بروما بويكرنا السويدي)، علي حيدر (ستوك ستي الإنكليزي) ، علي الحمادي (ويمبلدون الإنكليزي)، ماسيس ارتين (سباكنبيرغ الهولندي) ، أسامة رشيد (فازيلا البرتغالي)، أحمد علي (رون الفرنسي)، دانيلو السعيد (ساندفورد النرويجي)، ميرخاس دوسكي ( سلوفاكو التشيكي).ومن المؤمل أن يخوض منتخبنا الوطني مباراته الأولى في البطولة أمام نظيره القطري في الثالث عشر من الشهر الحالي، بينما سيلاقي الأردن نظيره الإيراني، وسيلتقي الفائزان من المباراتين لتحديد صاحبي المركزين الأول والثاني في السادس عشر منه، أما الخاسران فسيلعبان لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع.