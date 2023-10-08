ودخل ميسي في الدقيقة 55 عندما كان الفريقان متعادلين سلبا دون أن ينجح في منع سينسيناتي، المتصدر القوي للمنطقة الشرقية، من تحقيق الفوز بهدف وحيد سجله الأرجنتيني ألفارو باريال (78).وعاد ميسي إلى صفوف إنتر ميامي بعد غيابه عن مبارياته الأربع الأخيرة بسبب الإصابة التي دفع الفريق ثمنها غاليا حيث لم يفز منذ تغلبه على تورونتو برباعية نظيفة في 20 سبتمبر الماضي.وكان إنتر ميامي يمني النفس بتحقيق الفوز على سينسيناتي من أجل مواصلة حلمه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية، لكن نادي فلوريدا (إنتر) الذي يحتل المركز قبل الأخير في منطقة الشرق، وجد نفسه الآن بعيدا جدا (33 نقطة) عن مراكز التصفيات قبل مرحلتين من نهاية البطولة.ويحتل دي سي يونايتد حاليا المركز التاسع (40 نقطة) في المنطقة الشرقية، وهو آخر المراكز المؤهلة إلى الأدوار الإقصائية، أي أن إنتر حتى في صورة فوزه في مباراتيه المتبقيتين فإن أكبر رصيد يمكنه الوصول إليه هو 39 نقطة.وربما يشكل فشل إنتر ميامي في التأهل إلى الأدوار الإقصائية للدوري الأمريكي، خبرا سعيدا لجماهير برشلونة، حيث كشفت تقارير إعلامية إسبانية في وقت سابق، أن ميسي قد يعود إلى برشلونة على سبيل الإعارة في الميركاتو الشتوي المقبل، إذا لم يتأهل إنتر ميامي إلى التصفيات النهائية في الدوري الأمريكي، وهو ما حدث بالفعل اليوم الأحد.كما علق الأرجنتيني تاتا مارتينو المدير الفني لفريق إنتر ميامي، على ما تردد خلال الساعات الماضية عن احتمالية انتقال مواطنه ليونيل ميسي إلى برشلونة الإسباني، خلال الفترة المقبلة على سبيل الإعارة، قائلا، "هل هو ذاهب من أجل الاستمتاع، قد يذهب إلى برشلونة من أجل الزيارة فقط".المدرب الأرجنتيني أضاف: "بخلاف هذا الأمر، لا أعرف أي شيء آخر عن ذلك"، ليفتح باب التكهنات حول احتمالية انتقال ميسي إلى برشلونة.ووفقًا لـ صحيفة "ذا اثليتيك" فإن ميسي لن يعود إلى برشلونة على سبيل الإعارة، ونيته البقاء مع ميامي فقط.ولكن أمس السبت، قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إنه "إذا فشل إنتر ميامي في التأهل، قد يتم السماح لميسي بالانضمام إلى برشلونة على سبيل الإعارة في يناير/ كانون الثاني المقبل".وكان مالك إنتر ميامي، خورخي ماس قد صرح في الأيام الأخيرة بأنه "سيسمح لميسي بأن يودع جماهير برشلونة، على الرغم من أن ذلك يبدو أنه قد يحدث في وقت أقرب مما كان متوقعا".