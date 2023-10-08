فيفا يحدد الموعد الأخير لتقديم طلبات استضافة مونديال 2034

وذكر فيفا عبر موقعه الرسمي، أنه تم إطلاق عملية تقديم ملفات الترشح لاستضافة نسخة 2030 و2034 من بطولة كأس العالم في آن واحد، وذلك مراعاة لمبدأ التناوب بين الاتحادات القارية من جهة، وضمان أفضل ظروف الاستضافة الممكنة من جهة ثانية.وأضاف أن "الاتحادات الوطنية الأعضاء التابعة لكل من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واتحاد أوقيانوسيا ستكون مؤهلة للتقدّم بملفات الترشُّح لاستضافة المسابقة".وأوضح: "من خلال تنظيم كأس العالم 2026 في كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة، وإقامة الاحتفال بالذكرى المئوية للبطولة في كل من أوروجواي والأرجنتين وباراجواي (شريطة مصادقة كونجرس فيفا على هذا القرار)، ومنح استضافة كأس العالم 2030 للملف المشترك بين المغرب والبرتغال وإسبانيا (شريطة مصادقة كونجرس فيفا على هذا القرار) وتوجيه الدعوة إلى الاتحادات الأعضاء التابعة لكل من الاتحاد الآسيوي واتحاد أوقيانوسيا، أصبح من الممكن لكل منطقة من العالم نيل فرصة استضافة كأس العالم على مدار دورة مدتها ثماني سنوات".وشدد فيفا على، أن 31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري هو الموعد النهائي لتقديم الخطابات التأكيدية من الاتحادات الوطنية الأعضاء المهتمة بالترشُّح، وقد تم إرسال تعميم إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء المعنية يوم 5 اكتوبر الجاري لإحاطتها بالإجراءات ومدها بالاستمارات وجميع الخطوات الأخرى ذات الصلة بهذه العملية.وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم أن كونجرس الفيفا سيُصادق على ملف الاستضافة النهائي اعتباراً من الربع الرابع من عام 2024 شريطة إتمام الملف المعني لاتفاقيات الترشُّح وتقديم الصيغة النهائية لطلب الاستضافة.