خلال مباراة برشلونة.. مهاجم غرناطة يحقق رقماً تاريخياً ويجتاز بنزيما

وسجل أصحاب الأرض بعد 17 ثانية فقط من صافرة البداية حيث تم قطع الكرة من غافي في خط الوسط من قبل بويي الذي مرر في العمق نحو بريان زاراغوزا الذي انطلق وسدد كرة على يمين الحارس تير شتيغن.وبحسب شبكة أوبتا للإحصائيات فإن هدف بريان زاراغوزا أصبح الأسرع في شباك برشلونة ببطولة الليغا في القرن الـ21.وكسر بريان زاراغوزا الرقم السابق المسجل باسم الفرنسي كريم بنزيما، الذي سجل هدفا في شباك البلوغرانا بعد 21 ثانية فقط، في 2011.