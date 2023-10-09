نجم ريال مدريد يتلقى عرضاً سعودياً

ووفقا لموقع "فرانس فوتبول ويكلي" قدم نادي الهلال عرضا مدته عامان وبقيمة وصلت قيمته إلى 200 مليون يورو.وجاء اهتمام الهلال مرة أخرى باللاعب بعدما فقد مركزه الأساسي في ريال مدريد لصالح جود بيلينغهام، وأظهر لوكا غضبه بسبب استبعاده من المباريات، الأمر الذي سوف يعجل برحيله عن النادي الملكي.وسجل مودريتش 6 أهداف وصنع مثلهم لريال مدريد في الموسم الماضي بمختلف المسابقات، وتوج معهم ببطولة كأس ملك إسبانيا، كما قاد كرواتيا للتأهل لنصف نهائي كأس العالم، ونهائي دوري الأمم الأوروبية.