رسمياً.. هازارد يعلن اعتزال كرة القدم برسالة "مُؤثرة"

نشر هازارد عبر حسابه على إنستجرام، صورة له وهو يحمل لقب الدوري الأوروبي مع تشيلسي، وكتب رسالة أعلن خلالها تعليق حذائه بشكل رسمي.وقال هازارد صاحب الـ32 عاما في رسالته على إنستجرام: "يجب أن تستمع إلى نفسك وتقول توقف في الوقت المناسب."وأضاف نجم تشيلسي السابق: "بعد 16 عامًا وخضت أكثر من 700 مباراة، قررت إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف".واصل لاعب الريال: "لقد تمكنت من تحقيق حلمي، لقد لعبت واستمتعت في العديد من الملاعب حول العالم."تابع: "خلال مسيرتي كنت محظوظًا بلقاء مديرين ومدربين وزملائي العظماء - شكرًا للجميع على هذه الأوقات الرائعة، سأفتقدكم جميعًا".وإستمر: "أريد أيضًا أن أشكر الأندية التي لعبت لها: لوس أنجليس وتشيلسي وريال مدريد، وأشكر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم على اختياري للبلجيكي".ووجه هازارد رسالة إلي عائلته، قال فيها "شكر خاص لعائلتي وأصدقائي ومستشاري والأشخاص الذين كانوا قريبين مني في الأوقات الجيدة والسيئة."وأكمل: "أخيرًا، شكرًا جزيلاً لكم، يا جماهيري، الذين تابعوني طوال هذه السنوات وعلى تشجيعكم في كل مكان لعبت فيه".وأنهي النجم البلجيكي رسالته قائًلا: "الآن هو الوقت المناسب للاستمتاع بأحبائي وخوض تجارب جديدة، أراكم خارج الملعب قريبًا يا أصدقائي".وكان ريال مدريد قد قام بفسخ تعاقده مع ريال مدريد، بعدما مر اللاعب بأربعة مواسم كارثية منذ انضمامه إلى الفريق قادما من تشيلسي.وفشل هازارد في تجربته مع ريال مدريد، والتي بدأت في صيف عام 2019، قادما من نادي تشيلسي الإنجليزي، في صفقة تخطت حاجز الـ 100 مليون يورو، ولكنه لم يقدم المستويات المنتظرة منه مع الفريق الملكي، لتقرر إدارة النادي الصيف الحالي في فسخ عقده.وخاض هازارد 76 مباراة بقميص ريال مدريد طوال 4 سنوات وأحرز 7 أهداف وصنع 12 هدفًا، بسبب سلسلة الإصابات المتكررة.وكان هازارد قد أعلن اعتزاله اللعب دوليًا بعد خروج بلجيكا من كأس العالم قطر 2022، بعدما ودع منتخب الشياطين من دور المجموعات.