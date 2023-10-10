"يويفا" يكشف عن الفائزين باستضافة كأس الأمم الأوروبية عام 2028 و2032

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن يوم الأربعاء الماضي، أن تركيا انسحبت من سباق الترشح لاستضافة نسخة "يورو 2028"، ليبقى الملف المشترك للمملكة المتحدة وإيرلندا المرشح الوحيد، وبالتالي تم اختياره رسميا اليوم الثلاثاء، والأمر ذاته بالنسبة للملف المشترك لتركيا وإيطاليا لنسخة عام 2032.وستعود المنافسة القارية إلى الأراضي البريطانية في 2028، بعد مرور 32 عاماً على استضافة إنجلترا نسخة 1996، وبعد 7 سنوات على استضافتها بعض المباريات من نسخة 2020، بينها المباراة النهائية على ملعب "ويمبلي" والتي خسرتها أمام إيطاليا.وستقام مباريات "يورو" في نسخته بعد المقبلة على 10 ملاعب، ستة منها في إنجلترا وملعب واحد في كل من إسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا.يذكر أن ألمانيا ستستضيف نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا 2024، خلال الفترة من 14 حزيران إلى 14 تموز المقبلين.وتعتبر ألمانيا وإسبانيا الأكثر فوزا بلقب البطولة بواقع 3 مرات، فيما كان منتخب إيطاليا آخر المتوجين باللقب.