إشبيلية يعلن عن مدربه الجديد رسميا

وكان إشبيلية قد قرر إعفاء مينديليبار من منصبه، بسبب سوء نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.وقال إشبيلية، في بيان عبر موقعه الرسمي: "توصل النادي ودييجو ألونسو إلى اتفاق يقضي بأن يصبح الأوروجوياني المدرب الجديد للفريق الأحمر والأبيض حتى نهاية هذا الموسم".وأضاف: "سيقود دييجو ألونسو أول جلسة تدريبية له، في الساعة 7:00 مساء في مدينة خوسيه رامون سيسنيروس بالاسيوس الرياضية".ويحتل إشبيلية المركز الرابع عشر، في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 8 نقاط.يذكر أن ألونسو (48 عاما) قد سبق له تدريب إنتر ميامي الأمريكي، ومنتخب أوروجواي.