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إشبيلية يعلن عن مدربه الجديد رسميا
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
أعلن نادي إشبيلية رسميا، اليوم الثلاثاء، عن اسم مديره الفني الجديد خلفا لمدربه السابق خوسيه لويس مينديليبار.
وكان إشبيلية قد قرر إعفاء مينديليبار من منصبه، بسبب سوء نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.
وقال إشبيلية، في بيان عبر موقعه الرسمي: "توصل النادي ودييجو ألونسو إلى اتفاق يقضي بأن يصبح الأوروجوياني المدرب الجديد للفريق الأحمر والأبيض حتى نهاية هذا الموسم".
وأضاف: "سيقود دييجو ألونسو أول جلسة تدريبية له، في الساعة 7:00 مساء في مدينة خوسيه رامون سيسنيروس بالاسيوس الرياضية".
ويحتل إشبيلية المركز الرابع عشر، في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 8 نقاط.
يذكر أن ألونسو (48 عاما) قد سبق له تدريب إنتر ميامي الأمريكي، ومنتخب أوروجواي.
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