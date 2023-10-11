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بطولة الأردن.. "اسود الرافدين" يكثفون تدريباتهم بوجود 24 لاعباً وهذا موعد المباراة الأولى

رياضة

2023-10-11 | 04:57
بطولة الأردن.. &quot;اسود الرافدين&quot; يكثفون تدريباتهم بوجود 24 لاعباً وهذا موعد المباراة الأولى
918 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

يواصل منتخبنا الوطني العراقي لكرة القدم تحضيراته البدنية والخططية في ملعب محافظة السلط الأردنية، تأهباً للاشتراك في بطولة عمان الرباعية الودية بجانب قطر وإيران والأردن البلد المضيف، للفترة من الثاني عشر ولغاية السابع عشر من الشهر الحالي.

وشهدت الحصة الثانية مشاركة (24) لاعبا، هم كل من: جلال حسن، أحمد باسل، فهد طالب، فرانس ضياء، ريبين سولاقا، بشار رسن، ماسيس أرتين، علي عدنان، ميرخاس دوسكي، أحمد يحيى، أحمد علي، أمير العماري، علي الحمادي، إبراهيم بايش، علي حيدر، أحمد فرحان، دانيلو السعد، علي جاسم، أيمن حسين، مهند علي، مصطفى سعدون، أسامة رشيد، مناف يونس، أمجد عطوان، وقد اجتمعوا في وحدتين تدريبيتين مغلقتين من دون حضور وسائل الإعلام صباحا ومساء.

من جانبه، أوضح المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد أن " تدريبات الوطني اتسمت بالتدرج الفني، مع التركيز على الجوانب الخططية المراد تطبيقها في المباراة الأولى مع قطر، المقرر إقامتها بعد غد الجمعة في ملعب عمان الدولي، إلى جانب الاطلاع على قدرات اللاعبين المهارية والبدنية قبل الدخول في خوض تصفيات كأس العالم الشهر المقبل أمام إندونيسيا وفيتنام"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.

بدوره، أفاد المدير الإداري للمنتخب مهدي كريم، بأن "الاستعدادات اللوجستية في أعلى مستوياتها، وأن الفريق في أتم الجهوزية لخوض المباريات بعد التحاق السواد الأعظم من اللاعبين"، عاداً بطولة الأردن فرصة مثالية لتطوير قدرات المنتخب، كما أنها خطوة مهمة لتجهيز الفريق لتصفيات كأس العالم المقبلة التي يتوقع أن يقدم فيها أسود الرافدين مباريات عالية المستوى ترضي طموحات الجماهير".

إلى ذلك، وجه رئيس الجالية العراقية في الأردن محمد البلداوي الدعوة إلى المواطنين المقيمين في الأردن عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمؤازرة كتيبة أسود الرافدين والحضور إلى ملعب عمان في المباراة الأولى أمام قطر "، وقال البلداوي إن " الجمهور العراقي في الأردن متعطش لمشاهدة ومؤازرة المنتخب الوطني وسيكون اللاعب الـ 12 في البطولة".

من جهته، أكمل اتحاد الكرة الأردني جميع المستلزمات اللوجستية والفنية لهذه البطولة، من ملاعب تدريبية وأماكن إقامة ووسائط نقل وباجات جميع الطواقم الفنية والإعلامية، وكذلك تم تحديد التذكرة بـ 15 دينارا أردنيا للمقصورة الرئيسة، و5 دنانير لجهة اليمين من المدرجات و4 دنانير للجهة اليسرى، بالإضافة للبطاقات الشرفية، وكذلك تم تزويد ملعب عمان الدولي بطواقم صحية وسيارات إسعاف، وجرى تخصيص مقصورة للإعلاميين وأماكن وقوف خاصة للمصورين.

وتقام مباراتان في افتتاح البطولة في الثالث عشر من شهر تشرين الاول المقبل، تجمع الاولى منتخبا العراق وقطر، ويلتقي في الثانية منتخبا الأردن وإيران.

وتقام مباراتان في السادس عشر من الشهر ذاته بين الفائزين من المباراة الاولى والثانية لتحديد صاحبي المركز الأول والثاني، بينما تقام المباراة الثانية بين الخاسرين لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وتأتي مشاركة العراق في بطولة الأردن ضمن تحضيراتِ المُنتخب الوطنيّ للاستحقاقاتِ المُقبلة، وان المدرب الإسباني، خيسوس كاساس، المدير الفني لـ"أسود الرافدين"، يعتبر بطولة الأردن مثالية لإعداد المنتخب العراقي للاستحقاقات المهمة، ومن أجل الاستقرار على التشكيلة الأمثل لبطولة آسيا وتصفيات المونديال.

وسبق للعراق أن شارك، في الربع الأخير من العام الماضي، في بطولة الأردن الدولية 2022، والتي ضمت أصحاب الدار والعراق وسوريا وعُمان، وفاز بها الأردنيون في المباراة النهائية بهدف نظيف على المنتخب العماني.

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