أولمو يقرر الرحيل عن لايبزيغ وأنظار برشلونة وريال مدريد تترقب

وقالت صحيفة "بيلد"، اليوم الأربعاء، إن أولمو يستهدف العودة إلى برشلونة، كما أن تشافي هيرنانديز لديه اقتناع باللاعب ويُرحب بفكرة عودته.وأوضحت الصحيفة: "أولمو، صاحب الـ25 عامًا، ورغم تجديد عقده الصيف الماضي حتى 2027، لكنه يرغب بالمُغادرة، إذ أصر عند تجديد عقده على جعل قيمة كسر عقده منطقية وهي 60 مليون يورو، ورغم أنه رقم مرتفع لكنه يبقى رقمًا مُعتادًا للأندية الكبرى في أوروبا مثل برشلونة، ومانشستر سيتي، وريال مدريد، وأتلتيكو مدريد".وتابع التقرير: "يدرك أولمو أن برشلونة يرغب بالتعاقد معه، وأن تشافي هيرنانديز مُعجب به لجودته وقدرته على اللعب بعدة مراكز، لكن مع الوضع الاقتصادي لبرشلونة ورغبته بالتغيير فإن اللاعب قد ينظر لعروض أخرى".وأردف: "من الأندية المهتمة به أيضًا مانشستر سيتي، وريال مدريد، وأتلتيكو مدريد، حيث إن الريال يسعى لضمه كلاعب إسباني من أجل تحقيق التوازن في الفريق المكون من أغلبية كبيرة من المحترفين الأجانب، وفي أتلتيكو المُدرب دييغو سيميوني معجب به، أما السيتي فيسعى لتعزيز الفريق بلاعبين بمثل سن أولمو".وأوضح التقرير: "أما برشلونة سيجري حساباته بشكل دقيق لمعرفة إمكانية انضمامه للفريق، النادي يملك جواو كانسيلو وجواو فيليكس الثنائي البرتغالي المُعارين من أنديتهما، وإذا أراد برشلونة الاحتفاظ بهما يجب دفع 25 مليون يورو لكانسيلو، و80 مليون يورو لفيليكس".أولمو أسهم هذا الموسم مع لايبزيغ في 3 أهداف، بينما الموسم الماضي بأكمله أسهم في 5 أهداف من 23 مباراة شارك فيها.