أبرزها إسبانيا وإسكتلندا.. تعرف على مباريات اليوم في الملاعب العالمية

السومرية نيوز – رياضة



تشهد ملاعب العالم اليوم الخميس، عدداً من المباريات أبرزها ولقاء إسبانيا وإسكتلندا في الجولة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة "يورو 2024".





لاتفيا X أرمينيا – 7 مساء

روسيا البيضاء X رومانيا – 9.45 مساء

أندورا X كوسوفو – 9.45 مساء

ألبانيا X التشيك – 9.45 مساء

إسبانيا X أسكتلندا – 9.45 مساء

كرواتيا X تركيا – 9.45 مساء

جزر فاروه X بولندا – 9.45 مساء

قبرص X النرويج – 9.45 مساء



مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال

كولومبيا X أوروجواي – 11.30 مساء







مواعيد مباريات ودية دولية



البحرين X قيرغيزستان – 4 مساء

الجبل الأسود X لبنان – 7 مساء

روسيا X الكاميرون – 7 مساء

الإمارات X الكويت – 7 مساء

مصر X زامبيا – 7 مساء

السويد X مولدوفا – 8 مساء

الجزائر X الرأس الأخضر – 10 مساء مواعيد مباريات تصفيات أمم أوروبا 2024لاتفيا X أرمينيا – 7 مساءروسيا البيضاء X رومانيا – 9.45 مساءأندورا X كوسوفو – 9.45 مساءألبانيا X التشيك – 9.45 مساءإسبانيا X أسكتلندا – 9.45 مساءكرواتيا X تركيا – 9.45 مساءجزر فاروه X بولندا – 9.45 مساءقبرص X النرويج – 9.45 مساءمواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديالكولومبيا X أوروجواي – 11.30 مساءمواعيد مباريات ودية دوليةالبحرين X قيرغيزستان – 4 مساءالجبل الأسود X لبنان – 7 مساءروسيا X الكاميرون – 7 مساءالإمارات X الكويت – 7 مساءمصر X زامبيا – 7 مساءالسويد X مولدوفا – 8 مساءالجزائر X الرأس الأخضر – 10 مساء