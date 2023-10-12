غداً.. "أسود الرافدين" يلاقون بطل آسيا في افتتاح بطولة الأردن

وينص نظام المسابقة على تأهل الفائز من كل لقاء إلى النهائي، بينما تقام مباراة للخاسرين من أجل تحديد صاحب المركز الثالث.رئيس الوفد أحمد الموسوي ذكر أن البطولة الرباعية مهمة جدا للاعبي منتخبنا والجهاز الفني، لا سيما بعد إحراز لقب كأس تايلند، إذ تعد بروفة تحضيرية قبل خوض غمار تصفيات كأس العالم، مضيفا أن الفرق المشاركة تمتلك من الخبرة الكثير، وتتواجد في تصنيفات جيدة، ولذلك فإن الحظوظ ستكون متساوية بينها للفوز بالمسابقة، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وذكر المنسق الإعلامي محمد عماد أن الفريق منسجم ويخوض التدريبات بروح رياضية عالية، كما أن مستوى لياقتهم البدنية جيد، وهناك رغبة كبيرة من اللاعبين بالظفر بلقب المسابقة، على الرغم من كون البطولة ودية، إلا أن المنافسة فيها ستكون مثيرة لتواجد منتخبات قوية مثل إيران والأردن وقطر فضلا عن العراق.إلى ذلك، وجه رئيس الجالية العراقية في الأردن محمد البلداوي الدعوة إلى المواطنين المقيمين في الأردن عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمؤازرة كتيبة أسود الرافدين والحضور إلى ملعب عمان في المباراة الأولى أمام قطر "، وقال البلداوي إن "الجمهور العراقي في الأردن متعطش لمشاهدة ومؤازرة المنتخب الوطني وسيكون اللاعب الـ 12 في البطولة".وشهدت الحصص التدريبية مشاركة (24) لاعبا، هم كل من: جلال حسن، أحمد باسل، فهد طالب، فرانس ضياء، ريبين سولاقا، بشار رسن، ماسيس أرتين، علي عدنان، ميرخاس دوسكي، أحمد يحيى، أحمد علي، أمير العماري، علي الحمادي، إبراهيم بايش، علي حيدر، أحمد فرحان، دانيلو السعد، علي جاسم، أيمن حسين، مهند علي، مصطفى سعدون، أسامة رشيد، مناف يونس، أمجد عطوان، وقد اجتمعوا في وحدتين تدريبيتين مغلقتين من دون حضور وسائل الإعلام صباحا ومساء.وتأتي مشاركة العراق في بطولة الأردن ضمن تحضيراتِ المُنتخب الوطنيّ للاستحقاقاتِ المُقبلة، وان المدرب الإسباني، خيسوس كاساس، المدير الفني لـ"أسود الرافدين"، يعتبر بطولة الأردن مثالية لإعداد المنتخب العراقي للاستحقاقات المهمة، ومن أجل الاستقرار على التشكيلة الأمثل لبطولة آسيا وتصفيات المونديال.وسبق للعراق أن شارك، في الربع الأخير من العام الماضي، في بطولة الأردن الدولية 2022، والتي ضمت أصحاب الدار والعراق وسوريا وعُمان، وفاز بها الأردنيون في المباراة النهائية بهدف نظيف على المنتخب العماني.