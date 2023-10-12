السومرية تستعرض تفاعل الجماهير في الملاعب العربية والأجنبية مع "طوفان الأقصى" (فيديوهات)

السومرية نيوز – رياضة



تفاعلت الكثير من الجماهير في مختلف الملاعب العالمية، مع القضية الفلسطينية، حيث رددت هتافات داعمة لعملية "طوفان الأقصى"، ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.

الأهلي المصري

هتفت جماهير الأهلي المصري لفلسطين والمسجد الأقصى، قبل وخلال مباراة فريقها أمام الإسماعيلي الأحد 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أقيمت على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.



وأظهرت مقاطع فيديو حرص جماهير الأهلي على ترديد هتافات مؤيدة لفلسطين في المدرجات، مع العملية النوعية التي شنتها المقاومة في منطقة غلاف غزة ضد جنود جيش الاحتلال والمستوطنين.

جماهير الأهلي المصري تهتف "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين"، ليست جماهير مصر فقط هذه جماهير كل العرب ❤️#طوفان_الاقصى pic.twitter.com/fjulH0v38j — نحو الحرية (@hureyaksa) October 8, 2023

وهتفت جماهير النادي الأهلي: "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين.. بالروح بالدم نفديك يا أقصى".



كما رفعت أعلام فلسطين بكثافة في المدرجات، وهو أمر تكرر سابقاً في أكثر من مناسبة حرصت جماهير الأهلي خلالها على التضامن مع القضية الفلسطينية.



ونجح الأهلي خلال المباراة بالفوز بنتيجة 3-1 ليرفع رصيده إلى 3 نقاط من مباراتين، مع بقاء مباراة مؤجلة له.



سيلتيك الأسكتلندي

وكان نادي سيلتيك الأسكتلندي حافظ على عاداته بالتضامن مع القضية الفلسطينية حيث رفعت جماهيره أعلام فلسطين خلال مباراة الفريق ضد كيلمارنوك في الجولة الثامنة من الدوري الأسكتلندي، كما حملت يافطتين كُتب عليهما "الحرية لفلسطين" و"النصر للمقاومة". وهتفت جماهير النادي الأهلي: "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين.. بالروح بالدم نفديك يا أقصى".كما رفعت أعلام فلسطين بكثافة في المدرجات، وهو أمر تكرر سابقاً في أكثر من مناسبة حرصت جماهير الأهلي خلالها على التضامن مع القضية الفلسطينية.ونجح الأهلي خلال المباراة بالفوز بنتيجة 3-1 ليرفع رصيده إلى 3 نقاط من مباراتين، مع بقاء مباراة مؤجلة له.وكان نادي سيلتيك الأسكتلندي حافظ على عاداته بالتضامن مع القضية الفلسطينية حيث رفعت جماهيره أعلام فلسطين خلال مباراة الفريق ضد كيلمارنوك في الجولة الثامنة من الدوري الأسكتلندي، كما حملت يافطتين كُتب عليهما "الحرية لفلسطين" و"النصر للمقاومة".

🍀🇵🇸لا جديد يذكر ولا قديم يعاد ..



جماهيرنا كعادتها تقف دائما خلف القضية الفلسطينية .. وتدعمها بقوة وتؤمن تماماً بحق الفلسطينيين بأرضهم ..



اجمل مشهد في المباراة بلا منازع ..

وعاشت فلسطين حرة أبية 🇵🇸💚❤️✌🏼#free_palestine #CelticFC #سيلتيك



pic.twitter.com/E6ofP6Ty2N — سيلتيك العرب (@Celtic_Arabia) October 7, 2023

ملاعب عربية

وفي الملاعب العربية ظهر لاعبو فريقي القادسية والعربي قبل مباراتهما في الجولة الرابعة من الدوري الكويتي (دوري زين) جميعهم متشحين بالكوفية الفلسطينية، في رسالة تضامن ودعم مع الشعب الفلسطيني. ملاعب عربيةوفي الملاعب العربية ظهر لاعبو فريقي القادسية والعربي قبل مباراتهما في الجولة الرابعة من الدوري الكويتي (دوري زين) جميعهم متشحين بالكوفية الفلسطينية، في رسالة تضامن ودعم مع الشعب الفلسطيني.

تحية جمهور #الترجي_الرياضي_التونسي_العظيم للمقاومة 🇵🇸🇹🇳#الترجي #طوفان_الأقصى #فلسطين pic.twitter.com/i051AdBiEY — Tarek Ghdiri طارق الغديري (@TGhdiri) October 7, 2023



وفي تونس أشادت جماهير الترجي بالمقاومة الفلسطينية ودعمتها خلال مباراة الفريق ضد الاتحاد المنستيري في بطولة الرابطة التونسية المحترفة. وفي تونس أشادت جماهير الترجي بالمقاومة الفلسطينية ودعمتها خلال مباراة الفريق ضد الاتحاد المنستيري في بطولة الرابطة التونسية المحترفة.

دائماً و أبداً فلسطين في قلوبنا 💛🇰🇼💛#القادسيه_العربي #طوفان_الأقصى #فلسطين pic.twitter.com/r3gHuysVcA — نواف الدعيج (@Nawaf_ald3ij) October 7, 2023

كذلك تفاعل عدد من الإعلاميين الرياضيين والمحللين العرب مع الأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.





مقدمة عصام الشوالي بشأن فلسطين

حيث افتتح المعلق التونسي عصام الشوالي تعليقه على مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي بالإشادة بضربات المقاومة الفلسطينية، معتبراً القوة الخارقة لإسرائيل مجرد "وهم".



وقال الشوالي: "حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم، وعن جيش لا يقهر فكان وهم".



وأضاف: "كلموك عن بارليف فكان وهم، حدثوك عن حدود يستحيل اختراقها، ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم".



هكذا افتتح خليل البلوشي مباراة برايتون وليفربول

بدوره، بدأ العُماني خليل البلوشي المعلق في شبكة قنوات الكاس القطرية والمتعاون مع بي إن سبورتس تعليقه على مباراة برايتون وليفربول بالدعاء لفلسطين وأهلها. كذلك تفاعل عدد من الإعلاميين الرياضيين والمحللين العرب مع الأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.مقدمة عصام الشوالي بشأن فلسطينحيث افتتح المعلق التونسي عصام الشوالي تعليقه على مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي بالإشادة بضربات المقاومة الفلسطينية، معتبراً القوة الخارقة لإسرائيل مجرد "وهم".وقال الشوالي: "حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم، وعن جيش لا يقهر فكان وهم".وأضاف: "كلموك عن بارليف فكان وهم، حدثوك عن حدود يستحيل اختراقها، ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم".هكذا افتتح خليل البلوشي مباراة برايتون وليفربولبدوره، بدأ العُماني خليل البلوشي المعلق في شبكة قنوات الكاس القطرية والمتعاون مع بي إن سبورتس تعليقه على مباراة برايتون وليفربول بالدعاء لفلسطين وأهلها.

المعلّق خليل البلوشي يدعو لأهلنا في فلسطين على شاشة قنوات بي إن سبورت



اللهمّ اجعل لاهلنا في #فلسطين 🇵🇸

النصرة والعزّة والغلبة والقوة والهيبة 🤲🏻@khalilalbalush1#طوفان_الأقصى | #مرسال_قطر | #قطر 🇶🇦 pic.twitter.com/yZD1Hiw71J — مرسال قطر (@Marsalqatar) October 8, 2023

وقال البلوشي: "بسم الله، وندعو ونتضامن مع أهلنا في فلسطين، فاللهم اجعل لأهلنا في فلسطين النصر والعزة والغلبة والقوة والهيبة، اللهم إنا نستودعك فلسطين وأهلها، أرضها وسماءها، رجالها ونساءها وأطفالها، فاحفظ فلسطين وأهلنا فيها من كل شر وسوء يا من لا تضيع عنده الودائع".



وتابع: "اللهم من أراد بأهلنا وأرضنا السوء فاجعل دائرة السوء تدور عليه يا رب العالمين".



تفاعل علي سعيد الكعبي وفارس عوض

من جانبه، كتب الإعلامي الإماراتي علي سعيد الكعبي المعلق في قنوات دبي الرياضية والمتعاون مع قنوات SSC السعودية عبر حسابه على "إكس": "اللهم عونك ولطفك ونصرك لإخواننا المستضعفين في غزة".



وسار مواطنه فارس عوض المعلق في قنوات SSC السعودية على نفس النهج فكتب على حسابه: "اللهم استودعناك فلسطين وأهلنا فيها، أرضها وسماءها، شبابها ونساءها وأطفالها، واحفظ إخواننا فيها بحفظك وأيدهم بنصرك، واكتب لهم الخير والأمن والعدل والعزة والسلام". وقال البلوشي: "بسم الله، وندعو ونتضامن مع أهلنا في فلسطين، فاللهم اجعل لأهلنا في فلسطين النصر والعزة والغلبة والقوة والهيبة، اللهم إنا نستودعك فلسطين وأهلها، أرضها وسماءها، رجالها ونساءها وأطفالها، فاحفظ فلسطين وأهلنا فيها من كل شر وسوء يا من لا تضيع عنده الودائع".وتابع: "اللهم من أراد بأهلنا وأرضنا السوء فاجعل دائرة السوء تدور عليه يا رب العالمين".تفاعل علي سعيد الكعبي وفارس عوضمن جانبه، كتب الإعلامي الإماراتي علي سعيد الكعبي المعلق في قنوات دبي الرياضية والمتعاون مع قنوات SSC السعودية عبر حسابه على "إكس": "اللهم عونك ولطفك ونصرك لإخواننا المستضعفين في غزة".وسار مواطنه فارس عوض المعلق في قنوات SSC السعودية على نفس النهج فكتب على حسابه: "اللهم استودعناك فلسطين وأهلنا فيها، أرضها وسماءها، شبابها ونساءها وأطفالها، واحفظ إخواننا فيها بحفظك وأيدهم بنصرك، واكتب لهم الخير والأمن والعدل والعزة والسلام".