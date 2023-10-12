ضجة حول احتمالية انتقال ميسي بجوار كريستيانو.. فابريزيو رومانو يحسم الامر

وارتبط اسم ميسي في الفترة الأخيرة برحيله عن إنتر ميامي، على خلفية اهتمام الدوري السعودي بالحصول على خدماته إلى جانب عودته إلى برشلونة مرة أخرى.وقال رافائيل كابريرا في تصريحات لصحيفة الرياضية السعودية: "ما تردد خلال الساعات الماضية غير صحيح نهائيا، وهذه الأنباء مجرد شائعات، إذ لم يتواصل أحد مع مسؤولي النادي الأمريكي من أجل ضم ليو إلى دوري روشن".وتابع في حديثه: "النجم الأرجنتيني سعيد في إنتر ميامي، ولا توجد نية لرحيله عن النادي، وسيستمر بشكل طبيعي".وعلق فابريزيو رومانو، الصحفي الإيطالي الشهير المختص بتغطية أخبار انتقالات اللاعبين حول العالم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "ميسي لا يفكر في أي خطوة على سبيل الإعارة رغم ربطه بالانتقال لبرشلونة والدوري السعودي"، مضيفا: "تركيز ميسي الكامل على إنتر ميامي والمنتخب الأرجنتيني".وكانت بعض التقارير الصحفية الإسبانية، كشفت مؤخرا أن رابطة الدوري السعودي تخطط لضم ميسي، لأحد الأندية السعودية، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير، وذلك على سبيل الإعارة بعد فشل فريقه الأمريكي في التأهل للمرحلة النهائية ببطولة الدوري الأمريكي.وأكدت صحيفتا "AS" و"سبورت" الإسبانية أن هناك محاولة للتعاقد مع ميسي، مشيرة إلى أن صندوق الاستثمارات السعودي ورابطة الدوري تناقشان الأمر مع تقييم إعادة الحديث مع اللاعب مرة أخرى.