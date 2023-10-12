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الدحيل القطري يعلن تعيين غالتييه مديرا فنيا للفريق
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
أعلن نادي الدحيل القطري، اليوم الخميس، تعيين المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه مديرا فنيا جديدا للفريق، خلفا للأرجنتيني هيرنان كريسبو.
وكان النادي القطري أعلن عن فسخ عقد هيرنان كريسبو بالتراضي بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة.
ولم يكشف الدحيل عن مدة التعاقد مع المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه.
ورحل غالتييه عن تدريب باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف الماضي بعدما فشل في قيادة الفريق في الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا.
ونجح غالتييه في التتويج بلقب كأس الرابطة الفرنسية مع فريق سانت إتيان، ولقب الدوري الفرنسي رفقة فريق ليل وباريس سان جيرمان، بينما حقق لقب كأس السوبر الفرنسي مع العملاق الباريسي.
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