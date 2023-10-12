كاساس: بطولة الأردن مهمة لاسود الرافدين وتأتي في توقيت مهم

وقال كاساس، خلال المؤتمرُ الصحفي التقديمي لمباراة الغد أمام قطر: "الإعداد كان مشابهًا للمشاركات السابقة من حيث اختيار مجموعة مناسبة من اللاعبين، ومن ثم تحسين بعض الحالات الهجومية والدفاعية".واضاف: "حتى الآن لم أطلع أحدًا على التشكيل النهائي، لقد وضعت في ذهني التشكيل باستثناء لاعب واحد ما زلت أفكر فيه".وأوضح كاساس: "العمل من ناحية الاستقرار هو في اللعب والأسلوب وليس في اختيار الأسماء، ونحن وصلنا إلى مرحلة استقرار في فرض أسلوبنا وطريقتنا، والعمل بالنسبة للمنتخب هو ليس مشابهًا لعمل الأندية، نحن في أجندتنا من 35-40 لاعبًا نختار منهم الأفضل في كل مرحلة".وبين: "نعاني من غياب عدة لاعبين مهمين مثل سعد ناطق وزيدان إقبال وكيفن يعقوب وآخرين. المنتخبَ القطري هو الآخر كان يستعد في الدوحة، ولا توجد أفضلية على حساب فريق آخر".وأكد كاساس: "أتابع جميع اللاعبين سواء مع أنديتهم أو من خلال ما قدموه من مجهودات مع المنتخب الوطني، لكن في بعض المراكز يكون هناك أكثر من لاعب جاهز، ونحن لا نستطيع استدعاء أكثر من 3 لاعبين في كل مركز".