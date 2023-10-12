هل يغيب صلاح عن نهائيات أمم افريقيا؟.. شوبير يكشف الحقيقة

ونجح منتخب مصر في التأهل إلى نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، التي تستضيفها كوت ديفوار "ساحل العاج" خلال الفترة من 13 كانون الثاني حتى 11 شباط من عام 2024.وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم الخميس، أنه "لا صحة لغياب محمد صلاح عن بطولة أمم إفريقيا على الرغم من ارتباط نادي ليفربول، بمباريات خلال هذه الفترة".وأشار حارس نادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إلى أنه "لا يحق لإدارة ليفربول بمنع صلاح من المشاركة في البطولة، لكنها قد تمنعه من المشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024".ومن المقرر أن تقام قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، في مدينة أبيدجان عاصمة كوت ديفوار في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة.