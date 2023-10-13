بسبب إيران.. رونالدو مهدد بـ99 جلدة

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن عددًا كبيرًا من المحامين في إيران تقدموا بشكوى ضد رونالدو بسبب الصورة التي اُلتقطت له أثناء زيارته هناك في سبتمبر/أيلول الماضي.وتوجه رونالدو إلى العاصمة الإيرانية طهران رفقة النصر لمواجهة بيرسيبوليس في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.وأثناء وجوده هناك، التقى الدولي البرتغالي بالرسامة الإيرانية فاطمة حميمي التي تعاني من شلل بنسبة 85%، حيث أرادت أن تمنحه صورة صنعتها خصيصًا له، ليرد رونالدو بإعطائها قميصا موقعا منه، ثم قام بتقبيلها ومعانقتها.وأثار ذلك الأمر غضب بعض المحامين الإيرانيين، وذلك لأن لمس المرأة في القانون الإيراني يكون حكمه 99 جلدة.بدورها، ذكرت شبكة "شرق إمروز" الإيرانية، وفقًا لـ"ديلي ميل"، أن نظام العدالة الإيراني كان رد فعله سريعًا على صورة الثنائي، ليحكم على رونالدو بـ99 جلدة في المرة التالية التي يسافر فيها إلى إيران.وقد يتم القبض على رونالدو من قبل السلطات في إيران لإجباره على تنفيذ هذه العقوبة.ومع ذلك، ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنه إذا أعرب رونالدو عن ندمه على ما فعله فيمكن للقاضي أن يغفر الحكم حسب النظام القضائي في إيران.يذكر أن النصر يتنافس في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا في المجموعة الخامسة إلى جانب بيرسيبوليس الإيراني والدحيل القطري واستقلال دوشنبه الطاجيكي.