ببطولة عمان الرباعية.. التشكيلة الأساسية للعراق لمواجهة نظيره القطري

ويواجه منتخب العراق الوطني نظيره القطري في مستهل مشواره في منافسات بطولة الأردن الدولية الرباعية لكرة القدم، وأجرى المنتخب العراقي تدريباته اليومية في ملعب البتراء تحضيرا للمشاركة في البطولة بمشاركة منتخبات العراق والاردن صاحب الأرضي وقطر وايران.ويتالف المنتخب الوطني من 24 لاعباً، وهم كل من : جلال حسن، أحمد باسل ، فهد طالب، فرانس ضياء ، ريبين سولاقا، بشار رسن ، ماسيس ارتين ، أمير العماري ، علي الحمادي ، إبراهيم بايش ، علي حيدر ، أحمد فرحان ، دانيلو السعد ، علي جاسم، أيمن حسين ، مهند علي ، مصطفى سعدون، أسامة رشيد ، مناف يونس ، أمجد عطوان ، علي عدنان ، ميرخاس دوسكي، أحمد يحيى، أحمد علي .ادناه التشكيلة: