هزيمة ساحقة لنسور قرطاج امام كوريا الجنوبية

وانهار منتخب "نسور قرطاج" في الشوط الثاني، حيث تقلت شباكه أربع أهداف من دون رد.وسجل الكوري، لي كانج، هدفين لمنتخب "الشمشون" في الدقيقتين (54 و57)، بينما جاء الهدف الثالث بـ"نيران صديقة" سجله ياسين مرياح خطأ في مرماه عند الدقيقة 67، ومن ثم اختتم أوي جو هوانغ رباعية بلاده عندما كان اللقاء بلفظ أنفاسه الأخيرة، على ملعب "سيئول".يذكر أن قرعة كأس أمم إفريقيا "كوت ديفوار 2023" التي جرى سحبها مساء أمس الخميس، أوقعت منتخب "نسور قرطاج" في المجموعة الخامسة (E) إلى جانب كل من، مالي وجنوب إفريقيا وناميبيا.