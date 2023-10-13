بركلات الترجيح.. العراق يخسر امام قطر في بطولة الاردن

وانتهت احداث المباراة التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان بالتعادل السلبي من دون اهداف بين الفريقين لتذهب المباراة الى ركلات الترجيح التي حسمها المنتخب القطري لصالحه بنتيجة (6-5).وأجرى مدربا العراق وقطر، عدة تبديلات في الشوط الثاني، لمنح الفرصة لقسم كبير من اللاعبين بالمشاركة.وينتظر المنتخب القطري الفائز من الأردن وإيران لمواجهته في نهائي البطولة يوم الثلاثاء المقبل، الذي سيشهد أيضا مباراة تحديد المركز الثالث بين العراق والخاسر من المباراة الثانية.