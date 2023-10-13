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رونالدو يواصل تحطيم الأرقام القياسية
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
تمكن الأسطورة كريستيانو رونالدو، نجم البرتغال، من تعزيز رقمه القياسي على مستوى المشاركات الدولية أمام سلوفاكيا، اليوم الجمعة على ملعب الدراجاو، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024، حيث وصل إلى المباراة رقم 200 بقميص البحارة.
واحتفت الجماهير البرتغالية برقم رونالدو التاريخي قبل انطلاق المباراة، إذ رفعت لافتة ضخمة تحمل عبارة (CR 200).
كما حظي الهداف التاريخي لكرة القدم بتكريم على هامش اللقاء، حيث تسلم جائزة تقديرية بمناسبة وصوله للمئوية الثانية في مسيرته الدولية.
وفي ذات السياق، نجح رونالدو في تسجيل هدف البرتغال الثاني، خلال مباراته رقم 200، ليصل إلى هدفه ال73 خلال 88 مباراة شارك بها، في إطار التصفيات المؤهلة لليورو وكأس العالم، ما بين عامي 2004 و2023، بحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات.
ومن جهة أخرى، وصل "الدون" الليلة لهدفه رقم 124 بقميص البرتغال، معززا رقمه القياسي كأفضل هداف في تاريخ المنتخبات الوطنية.
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