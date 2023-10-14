ليوث الرافدين يواجه الدومنيكان ودياً في الدار البيضاء اليوم

السومرية نيوز – رياضة



يواجه منتخبنا الأولمبي يواجه منتخب الدومنيكان في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم السبت، في مباراة ودية تجري في ملعب "الأب جيكو" في مدينة الدار البيضاء المغربية.

وتأتي المباراة تحضيراً لنهائيات كأس آسيا للمنتخبات الاولمبية دون 23 عاماً والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.



وكان منتخبنا الأولمبي فاز على نظيره المغربي بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، أمس الأول الخميس، على ملعب "الأب جيكو".