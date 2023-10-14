شرط من كاساس لتحقيق نتائج أفضل في مباريات المنتخب الوطنيّ

وقال كاساس في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "لقد قدّمنا أداءً جيداً طوال دقائق المباراةِ التسعين، وكنا الطرفَ الأفضل والأكثرَ حيازةً، وكنا نستحقُ الفوزَ في المباراةِ، ولو واصلنا اللعبَ بهذه الطريقةِ في مبارياتنا المقبلة في الاستحقاقات المُستقبلية فسنخرج بنتائج أفضل من اليوم، وسيكون من الصعبِ أن نخرجَ خاسرين".وأضاف، أن "جميع اللاعبين سواء من دخلَ أساسياً أو بديلاً كان ملتزماً بواجباته، وطبّقوا ما طلبناه منهم لدرجة أننا جمّدنا من خطورةِ المنافس على طول المباراةِ، وحصلنا على أكثر من فرصةٍ كانت كفيلةً بحسم المباراة من دون أن نذهبَ إلى ركلاتِ الترجيح".وأوضح أن "مباراةُ قطر كانت مهمةً، وشعرنا بتحسنِ الأداء مقارنةً بالبُطولةِ الماضية التي شاركنا فيها في كأس ملك تايلاند، وباركتُ لكل اللاعبين عقبَ انتهاء الوقت الأصلي بأنهم كانوا رائعين وممتازين، ونتأمل بمواصلةَ ذلك في تصفياتِ كأس العالم 2026".