قبيل مواجه الأردن.. المنتخب الوطني يتلقى خبرا غير سار

واضطر رشيد (31 عاما) للخروج من التدريبات بعد إصابة تعرض لها أثناء تقسيمة المنتخب.وينتظر الجهاز الفني لأسود الرافدين بقيادة الإسباني خيسوس كاساس تقرير طبيب المنتخب حول إصابة رشيد، لتحديد موقفه من مواجهة الأردن بعد غد الثلاثاء، في لقاء تحديد المركز الثالث بالبطولة الرباعية.وكان كاساس قد أشراك رشيد لأكثر من 60 دقيقة في المباراة الأولى أمام قطر التي انتهت لصالح العنابي بركلات الترجيح (6-5)، بعد التعادل السلبي بالوقت الأصلي.يذكر أن رشيد سبق له أن تعرض لإصابة في أضلاع القفص الصدري أثناء ودية العراق وكولومبيا التي جرت في حزيران الماضي.