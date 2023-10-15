الكشف عن موعد انطلاق دوري المحترفين في العراق

وذكر بيان للاتحاد ورد لـ السومرية نيوز، أن درجال "التقَى اليوم الأحد، الأمناءَ العامين لأنديةِ دوري المُحترفين للموسم المُقبل في مقرّ الاتحاد بحُضورِ الأمين العامّ للاتحاد".وبين درجال، أن "دوري المحترفين سينطلق في (2023/10/27)، وتسبقه احتفاليةٌ تقام في (2023/10/20) يعلنُ فيها جدولُ المباريات بصُورةٍ كاملةٍ"، مؤكداً أن "دوري المُحترفين يحظى بدعمٍ من رئيسِ الوزراء محمد شياع السوداني، والحكومةُ لديها الإيمانُ المُطلقُ بالدوري، لأنه من أهمّ الخطواتِ اللازمةِ للنُهوضِ بواقع كرتنا".وأشار إلى أن "لقاءه مع وزيرِ الشباب والرياضة أحمد المبرقع كان إيجابياً، واتسمَ بالتفاهُمِ الكبير للطروحاتِ المُتعلقة بإكمالِ الملاعب وتهيئتها لدوري المُحترفين".، موضحاً أن "الاتحادَ والأنديةَ يعملان في مركبٍ واحدٍ، والنجاح يكون بالتعاونِ المُثمر والعمل التكامليّ، لأننا نرى أن الأنديةَ من ركائزِ التفوُّقِ، وحجر الأساس في عملنا".وأتم درجال: "إننا نتعاملُ مع الأنديةِ بمعيارٍ واحدٍ ورؤيةٍ تهدفُ إلى بناءِ أُسسٍ رصينةٍ لدوري المُحترفين في الموسم المُقبل، وتسعدنا كثيراً النجاحات التي تحققها أنديتنا في البُطولاتِ القاريّة، لأنها من علاماتِ التطور المُستقبليّ لكرتنا، وعلينا جميعاً العملُ بنكرانِ ذاتٍ واحترافيّة عالية".