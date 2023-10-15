الجزائر توافق على طلب فلسطيني

وقال الاتحاد الجزائري في بيان رسمي: "تنفيذا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد وبناء على طلب من رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب، تقرر الجزائر استضافة كل مباريات المنتخب الفلسطيني لكرة القدم في تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا للأمم 2027، والتكفل بكل التكاليف المتعلقة بهذه الأحداث الرياضية".وأضاف: "في هذا السياق، يعلن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم ا وليد صادي، أن بلادنا ستستضيف المباراة الرسمية بين فلسطين وأستراليا، المقرر إجراؤها يوم 21 نوفمبر 2023، والتي تدخل في إطار تصفيات كأس العالم 2026".وكان الرجوب قد صرح، في وقت سابق، في حوار مع إذاعة الجزائر الدولية، بأنه "تم إرسال طلب للاتحاد الجزائري لكرة القدم، من أجل لعب مباريات المنتخب الفلسطيني في التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في الجزائر، في انتظار الحصول على موافقة الاتحادين الآسيوي والدولي للعبة".