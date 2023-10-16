آخرهم إسبانيا.. 7 منتخبات تحسم تأهلها لبطولة الأمم الأوروبية 2024

واستطاع منتخب إسبانيا أن يخطف بطاقة العبور بعد الفوز على النروج بنتيجة 1-0 وإلى جانبه في المجموعة منتخب اسكتلندا.وحسم بدوره منتخب تركيا التأهل بتفوقه على منتخب لاتفيا 4-0.وكان منتخب فرنسا قد أكد هو الآخر تأهله في الجولة الحالية بعد انتصاره على هولندا بنتيجة 2-1.كما تأهل منتخب بلجيكا لليورو القادم برفقة البرتغال، والمنتخب السابع بطبيعة الحال هو منتخب ألمانيا مستضيف البطولة، بانتظار معرفة باقي المتأهلين في الجولات المقبلة.ويعد منتخب إيطاليا هو آخر بطل لليورو بعد أن فاز على إنجلترا بركلات الترجيح في قلب ملعب ويمبلي في نسخة 2020.