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آخرهم إسبانيا.. 7 منتخبات تحسم تأهلها لبطولة الأمم الأوروبية 2024
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
حسمت حتّى الآن سبع منتخبات تأهلها إلى بطولة كأس أمم أوروبا 2024 والتي ستقام الصيف المقبل في ألمانيا.
واستطاع منتخب إسبانيا أن يخطف بطاقة العبور بعد الفوز على النروج بنتيجة 1-0 وإلى جانبه في المجموعة منتخب اسكتلندا.
وحسم بدوره منتخب تركيا التأهل بتفوقه على منتخب لاتفيا 4-0.
وكان منتخب فرنسا قد أكد هو الآخر تأهله في الجولة الحالية بعد انتصاره على هولندا بنتيجة 2-1.
كما تأهل منتخب بلجيكا لليورو القادم برفقة البرتغال، والمنتخب السابع بطبيعة الحال هو منتخب ألمانيا مستضيف البطولة، بانتظار معرفة باقي المتأهلين في الجولات المقبلة.
ويعد منتخب إيطاليا هو آخر بطل لليورو بعد أن فاز على إنجلترا بركلات الترجيح في قلب ملعب ويمبلي في نسخة 2020.
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