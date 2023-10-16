مباريات اليوم.. مواجهة حاسمة لهولندا امام اليونان وقمة تجمع بلجيكا والسويد

كما يخوض منتخب مصر تجربة ودية قوية عندما يواجه نظيره الجزائرى باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، فى ختام معسكره التدريبى، الذى تستضيفه دولة الإمارات.ويسعى الفراعنة للفوز على محاربى الصحراء ضمن خطة استعداد كتيبة روى فيتوريا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار، بالإضافة إلى خوض تصفيات كأس العالم 2026.مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أوروبا 2024أذربيجان X النمسا – 7 مساء - beIN Sports HD 1بلجيكا X السويد – 9.45 مساء - beIN Sports HD 3أيسلندا X ليشتنشتاين – 9.45 مساءلوكسمبرج X سلوفاكيا – 9.45 مساءالبوسنة والهرسك X البرتغال – 9.45 مساء -beIN Sports HD 1اليونان X هولندا– 9.45 مساء - beIN Sports HD 2جبل طارق X أيرلندا– 9.45 مساء - beIN Sports HD 5مواعيد مباريات دولية وديةالصين X اوزبكستان – 2:30 ظهرًانيجيريا X موزمبيق – 6 مساءمصر X الجزائر – 7 مساء - على قناة أون تايم سبورتكينيا X روسيا – 7 مساءالسنغال X الكاميرون – 9:30 مساء