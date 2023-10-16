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قبل الكلاسيكو.. غيابات بالجملة تؤرق تشافي

رياضة

2023-10-16 | 09:15
قبل الكلاسيكو.. غيابات بالجملة تؤرق تشافي
المصدر:
وكالات
524 مشاهدة

يعيش مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز، حالة من الحيرة بسبب حالة الغموض حول موعد عودة عدد كبير من اللاعبين المصابين ومدى قدرتهم على اللحاق بالمباريات عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن "تشافي يعود إلى العمل، اليوم الإثنين، في المدينة الرياضية لبرشلونة، استعدادًا لمواجهة أتلتيك بيلباو، رغم عدم حصوله على معلومات مؤكدة بشأن إصابة عدد كبير من اللاعبين".

وأشارت: "هناك حالة من الغموض حول وضع مجموعة من اللاعبين، ويعد لامين يامال صاحب أفضل فرصة للعودة إلى الملاعب أمام أتلتيك بيلباو رغم إصابته في الحرقفة بالساق اليسرى التي تعرض لها في غرناطة".

وأوضحت الصحيفة: "أليخاندرو بالدي الذي يعاني من آلام في العضلة الضامة من الذين يصيبون تشافي بالغموض، لأن موقفه غير مؤكد من اللحاق بمباراة أتلتيك بيلباو، لكنه سيكون جاهزا لموقعة دوري الأبطال أمام شاختار".

وأردفت: "مصير بيدري يتوقف على فحص طبي جديد سيخضع له هذا الأسبوع، بينما رافينيا سيغيب بشكل مؤكد عن المباراتين المقبلتين لبرشلونة، لكن هناك حالة من عدم التأكد حول إمكانية لحاقه بالكلاسيكو أمام ريال مدريد".

وكشفت الصحيفة أن "الهولندي فرينكي دي يونج سيخضع لعملية إزالة دعامة الكاحل اليوم، بعد أن وضعها لمدة 3 أسابيع بسبب تعرضه لإصابة في العضلة الظنبوبية في كاحله الأيمن".

وذكرت أن "ما سيشعر به دي يونج سيحسم موقفه من اللحاق بالكلاسيكو أو استبعاده، والأمر كذلك بالنسبة للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي لا يزال موقفه غامضا بشأن مواجهة ريال مدريد".

وأكدت الصحيفة أن "جول كوندي موقفه واضح تماما حتى الكلاسيكو، حيث إنه سيغيب بشكل مؤكد، بسبب إصابته بالتواء في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليسرى، وإذا سار بشكل جيد في برنامج التعافي سيتواجد أمام ريال سوسيداد".
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